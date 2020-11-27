Softline подтвердила доступность облачных сервисов на уровне 99,982%

Международная сертификационная компания Uptime Institute в очередной раз подтвердила соответствие ЦОДов, на базе которых развернуто облако Softline, стандарту Tier 3. Комплексный аудит показал, что уровень доступности дата-центров составляет 99,982%, поэтому время вынужденного простоя оборудования не будет превышать 1 часа 35 минут в год. Стремясь предложить всем своим заказчикам лучшие на рынке условия, Softline не только формирует прозрачный SLA на основании этих высоких показателей, но и предоставляет финансовые гарантии его неукоснительного соблюдения. Обладая уникальной отраслевой экспертизой, Softline уверена в качестве и надежности своих облачных решений и сервисов.

Успешно развивая облачное направление бизнеса, Softline непрерывно расширяет и совершенствует каналы взаимодействия с заказчиками. Предоставляя корпоративным клиентам из самых разных отраслей экономики собственные облачные сервисы, с помощью которых можно решить практически любую ИТ-задачу, компания сопровождает каждый проект соглашением об уровне оказания услуг – SLA. Условия, прописанные в нем, являются уникальными для российского рынка высоких технологий. Максимальное время возможной недоступности инфраструктуры ЦОДов не превышает 1 часа 35 минут в год, что соответствует показателю 99,982%. Помимо этого, Softline дает лучшие на рынке финансовые гарантии неукоснительного соблюдения всех положений SLA. Такой подход помогает компании наиболее полно удовлетворять все потребности клиентов, нуждающихся в построении отказоустойчивой и экономически эффективной ИТ-инфраструктуры.

Широкие возможности SLA обусловлены высокой отраслевой экспертизой Softline, которой нет у конкурентов. Сегодня облако Softline способно обеспечить наилучшую производительность на рынке. Решение построено на сертифицированной платформе FlexPod, в основе которой – серверное и сетевое оборудование Cisco, Dell, HP, системы хранения NetApp, программное обеспечение VMware. Облако идеально подходит для размещения серверов приложений и баз данных, создания тестовых сред и зон разработки, упрощения систем управления распределенными инфраструктурами и реализации высоконагруженных интернет-проектов.

Облако Softline развернуто на базе ЦОДов уровня Tier 3. Среди них – дата-центры Ixcellerate Moscow One и DataLine. Помимо резервирования критических узлов, стандарт Tier 3 предполагает возможность обслуживания и ремонта без остановки технологического оборудования. По результатам аудита, недавно проведенного международной компанией Uptime Institute, все дата-центры, где Softline размещает аппаратные ресурсы, подтвердили соответствие уровню Tier 3 с показателем доступности 99,982%. Именно эти значения Softline использует при формировании SLA. Чтобы в рамках этого соглашения оперативно реагировать на все запросы клиентов, компания сформировала штат высококвалифицированных специалистов по каждому программному и аппаратному обеспечению.

Softline готова предоставить заказчикам геораспределенное облако, которое развернуто на базе двух ЦОДов в Москве и еще четырех дата-центров, рассредоточенных по регионам. В этом случае ИТ-инфраструктура зеркально размещается сразу на двух площадках. При выходе из строя одного дата-центра инфраструктура без изменений продолжит функционировать в другом. При таком подходе уровень SLA может достигать значения 99,99999%.

Геораспределенное облако оптимально подойдет компаниям, специализирующимся на интернет-торговле, развитии стриминговых сервисов, предоставлении услуг связи и так далее. К примеру, для организации бесперебойной работы целого ряда систем оператору мобильной связи «Сим Телеком» предстояло реализовать Active-Active репликацию, требующую наличия двух ЦОДов. Задача второго дата-центра заключалась в том, чтобы обеспечить отказоустойчивость тех бизнес-процессов, которым нужен не кластер Active-Active, а срок переключения на резервную площадку в пределах 30 минут. Для решения задачи «Сим Телеком» обратился за помощью в Softline. Благодаря помощи экспертов компании заказчик приобрел мощности сразу в двух ЦОДах, таким образом организовав растянутый кластер. Проекты, аналогичные этому, являются технически сложными и уникальными для российского облачного рынка. Их успешная реализация свидетельствует о многолетнем отраслевом опыте Softline, взаимовыгодных условиях сотрудничества и высоком качестве сервисов.

«Сегодня Softline является безусловным лидером российского рынка облачных сервисов. Той экспертизы, которая была накоплена нами за годы напряженной работы, нет ни у одного из наших конкурентов. Благодаря тесному сотрудничеству с вендорами, штату экспертов по каждому программному и аппаратному обеспечению, продуктам и сервисам, выгодно отличающимся от аналогов по стоимости, качеству и функционалу, мы готовы предлагать заказчикам эксклюзивные условия в рамках SLA. Более того, мы несем финансовую ответственность за доступность и надежность наших cloud-сервисов перед каждым заказчиком. И в этом – наше уникальное преимущество», – сказал руководитель отдела облачных решений департамента облачных технологий Softline Борис Шойхет.