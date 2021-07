Only распространяет свою авторскую модель регулярного SLA на весь комплекс разработок и услуг

Российская Only, центр внешней ИТ-разработки и реализации, будет использовать модель регулярного SLA для гарантии качества каждого микроэтапа реализации проектов, в том числе при необходимости внесения быстрых изменений. Теперь регулярный SLA охватывает все сферы деятельности Only – от индивидуальной разработки до внедрения и постпроектной поддержки.

Расширенное применение регулярного SLA (Service Level Agreement) обусловлено рядом факторов, ключевой из которых – необходимость обеспечить гарантированное качество выполнения каждого микроэтапа разработки, включая изменения, возникающие на каждом из них. В результате поднимается на новый уровень и качество реализации проекта в целом. Кроме того, такой подход резко сокращает сроки создания любых, даже самых сложных решений, и обеспечивает достижение значимых бизнес-результатов.

Авторская методология регулярного SLA впервые была использована компанией Only в рамках услуги «Внешний ИТ-департамент» (быстрое формирование команды аналитиков, разработчиков и внедренцев, все возможности и компетенции которых заказчик задействует как собственное ИТ-подразделение). Результат, полученный Only и ее клиентами при использовании комплекса этих технологий, позволил предоставлять регулярные гарантии не только в проектной деятельности, но и под каждую услугу Only, доступную сегодня отечественным предприятиям. Так, гарантированное качество выполнения работ в рамках любой услуги в настоящее время распространяется на создаваемые компанией интегрированные системы отчетности и прогнозирования, управления производством, рабочим временем и задачами, а также CRM, корпоративные порталы, мобильные и веб-приложения и пр.

Обращаем внимание, что сочетание сервисов, предоставляемых компанией Only, может работать как в составе комплексных проектов, так и как конструктор, когда на базе готовых блоков формируется полностью функциональное решение.

«В нашей модели работы мы соединили многоролевую экспертизу разработки, опыт управления командами, технологию гибкой и быстрой реализации проектов и гарантий каждого этапа работ, которые мы с полной ответственностью предоставляем заказчику, – сказал Кирилл Владимиров, генеральный директор компании Only. – Тесное взаимодействие с клиентами, уже работающими по предложенной нами модели, тем более убедило нас в жизнеспособности и эффективности подобного подхода. Да, первопроходцами быть трудно. Но мы не прогадали, ведь в основе нашего регулярного SLA, в сочетании с услугой «Внешний ИТ-департамент», а теперь – и с полным набором сервисов Only, – реализуется безальтернативная концепция 4T: это Time (время), Team (команда), Transparency (прозрачность) и Trust (доверие)».