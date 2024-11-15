ITGlobal.com вошел в топ-5 провайдеров по уровню сервиса и доступности облачной инфраструктуры (SLA IaaS) по версии CNews

Международный облачный провайдер ITGlobal.com вошел в рейтинг SLA IaaS 2024 от Market.CNews. Компания заняла место в пятерке лидеров, улучшив показатели прошлого года в два раза.

Рейтинг SLA IaaS является одним из ключевых индикаторов надежности и ответственности облачных провайдеров перед клиентами. В исследовании особое внимание уделяется анализу соглашений об уровне обслуживания (SLA), размеру компенсаций и процедурам их получения в случае возникновения сбоев в работе облачной платформы.

«Высокие позиции в рейтинге SLA отражают нашу приверженность качеству предоставляемых услуг и ответственность перед клиентами. Мы не только гарантируем высокий уровень доступности сервисов, но и обеспечиваем прозрачные и справедливые условия компенсаций. Это особенно важно для наших клиентов, чей бизнес напрямую зависит от стабильности облачной инфраструктуры», — сказал директор облачного бизнеса ITGlobal.com Евгений Свидерский.

В 2024 г. ITGlobal.com стал лидером рейтинга IaaS с международной сетью ЦОД 2024 от CNews. Организации обращаются к провайдеру при открытии международного филиала или дочерней компании, запуска новой зоны присутствия, реализации DR-сценариев, работах по модели White-Label.