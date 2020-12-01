Сеть блинных «Вкуснолюбов» перенесла систему «1С» в облако Softline

Softline в партнерстве с «Платинум консалтинг» перенесла в облако систему «1С» сети блинных «Вкуснолюбов». По итогам реализации проекта заказчик получил надежную, отказоустойчивую ИТ-инфраструктуру, производительность которой повысилась на 30%.

Более года «Платинум консалтинг» работает на финансовом рынке Южного федерального округа. За это время сформирован пул постоянных клиентов, среди которых – региональные органы исполнительной власти, промышленные предприятия, коммерческие структуры, учебные заведения, физические лица. Компания оказывает своим клиентам широкий спектр услуг, связанных с организацией бухгалтерского учета, проведением финансового аудита, подбором квалифицированного персонала, управлением коммерческой недвижимостью, внедрением системы «1С».

Значимое место среди заказчиков компании «Платинум консалтинг» занимает сеть блинных «Вкуснолюбов», в состав которой сегодня входят 16 кафе и более 200 киосков для уличной торговли. Все точки продаж располагаются в Ростове-на-Дону и крупных городах Краснодарского края. В связи с ежегодным ростом бизнеса, компании необходимо наращивать ресурсы для стабильного функционирования и высокой производительности всей базы «1С», а также модернизировать собственный парк серверного оборудования.

Оптимальным решением стало использование облачных сервисов в рамках модели IaaS, предложенной компанией Softline. Такое решение позволяет расходовать ресурсы максимально эффективно: пользователь платит только за фактически использованный объем вычислительных мощностей и не несет капитальных затрат. При этом Softline гарантирует всем своим заказчикам работоспособность и отказоустойчивость ИТ-инфраструктуры.

Softline обладает многолетней экспертизой в реализации облачных проектов. Благодаря штату высококвалифицированных специалистов, тесному сотрудничеству с мировыми технологическими лидерами, постоянному расширению портфеля продуктов и сервисов, выгодно отличающихся по качеству и стоимости, компания способна удовлетворить потребности клиентов в любой точке мира. По итогам 2019 г. Softline подтвердила лидирующие позиции среди российских поставщиков IaaS и SaaS, заняв первую и вторую строчки соответственно в ежегодном рейтинге CNews.

«Благодаря проекту, выполненному специалистами Softline, сеть блинных «Вкуснолюбов» получила современную отказоустойчивую инфраструктуру и сумела повысить производительность системы «1С» на 30%. Экономическая эффективность модели IaaS, предложенной Softline, особенно ярко проявила себя в период ограничений, вызванных эпидемией коронавируса. Для клиента это особенно важно, поскольку он нацелен на постоянное развитие. Уже сегодня Softline помогает нам в реализации практически всех ИТ-проектов. И мы уверены, что они будут выполнены качественно и в срок», – отметил ИТ-директор компании «Платинум консалтинг» Евгений Лавникевич.

«Следуя глобальным ИТ-трендам, Softline продолжает успешно развивать одно из своих ключевых направлений – облачные технологии. По данным нашего собственного исследования, число российских предприятий, готовых полностью перенести ИТ-инфраструктуру в облако, ежегодно увеличивается на 20%. Сегодня Softline активно предлагает клиентам облачные сервисы на условиях аренды. Причина их популярности кроется в экономической эффективности, широких технических возможностях, доступности и удобстве применения», – отметил руководитель департамента по работе с клиентами ЮФО, СКФО компании Softline Илья Теслин.

«Softline занимается облачными технологиями более 10 лет. За этот временной период был накоплен колоссальный опыт реализации проектов по всему миру, сформирован штат высококвалифицированных специалистов. Помогая заказчикам из числа коммерческих предприятий и государственных структур осуществить цифровую трансформацию, мы используем не только вендорские, но и собственные сервисы. К примеру, большой популярностью у бизнес-сообщества пользуется облако Softline. Его можно использовать для создания тестовых сред и зон разработки, размещения серверов приложений и баз данных, упрощения систем управления распределенными инфраструктурами и так далее», – сказал менеджер по развитию облачных решений департамента облачных технологий Softline Дмитрий Кравченко.