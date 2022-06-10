Softline расширила функциональность мультиоблачного решения Coster

Softline расширила возможности собственного решения Coster, предназначенного для управления затратами на облачную инфраструктуру. Нововведения уже доступны пользователям сервиса и касаются более полной детализации отчетов по затратам на мультиоблако. Также благодаря новой функциональности сервис Coster определяет неэффективную модель использования облачных ресурсов и, исходя из этого, выдает индивидуальные рекомендации по способам оптимизации затрат в каждом конкретном случае. Кроме того, пользователи Coster смогут легко делиться информацией о текущем состоянии облака с коллегами. Таким образом, сервис станет не только более удобным в использовании, но и позволит более эффективно управлять ИТ-инфраструктурой.

Coster был разработан Softline с целью повышения прозрачности мультиоблачных затрат и экономической эффективности использования облачных ресурсов. С помощью этого сервиса компании, потребляющие виртуальные ресурсы и сервисы сразу нескольких облачных провайдеров, решают проблему неуправляемых расходов, затянутых сроков разворачивания инфраструктур и хаотичного разрастания облачных подписок. Coster относится к продуктовой линейке Cloudmaster и зарегистрирован в Едином реестре российского ПО.

«С момента выхода на рынок наше решение постоянно совершенствуется. Так, после добавления ряда опций Coster поддерживает практически все известные системы виртуализации и гипервизоры. Разработка нового функционала призвана улучшить пользовательский опыт, сделать визуализацию важных аспектов еще более понятной и детальной. Вместе с тем, новые возможности решения способствуют еще более эффективному управления ИТ-инфраструктурой, что и является главной задачей Coster», – сказал директор по развитию проекта Cloudmaster в компании Softline Станислав Быков.

Опираясь на информацию, отображаемую в Coster, руководители ИТ-подразделений могут принимать обоснованные и экономически целесообразные решения. Сервис включает в себя дашборд, где в удобной форме отражены все планы и факты по расходам, прогнозы, а также рекомендации по повышению эффективности. Благодаря новым возможностям в новом разделе «Отчеты» можно получить еще более подробные данные: сделать срез по привычным подпискам, аккаунтам и ресурсным группам. В этом разделе представлены: график с динамикой затрат за 7, 30 и 90 дней; таблица с данными по облакам, аккаунтам, подпискам, ресурсным группам; сохраняемые фильтры; возможность выгрузки и отправки отчета через мессенджеры.

Другая возможность, заложенная в сервисе, позволит отслеживать «потерянные» ресурсы. Инструменты оптимизации, предусмотренные в облачных платформах провайдеров, теперь дополнены собственным механизмом Coster, который помогает обнаружить, например, неприкрепленные диски. Модуль «Ресурсы» на дашборде покажет, на каких виртуальных машинах можно сэкономить, а «Аллокация» – неэффективные машины и диски по каждой статье расходов. Кроме того, в статье расходов для Azure и Amazon Web Services (AWS) появилась возможность сократить затраты, остановив виртуальные машины одним кликом.

Также в решение Coster теперь добавлена возможность поделиться информацией о состоянии облака с коллегами – любая страница решения снабжена кнопкой «Скачать и поделиться», причем отправить данные можно различными способами (email/социальные сети/мессенджеры), выбрав удобный формат (Excel/PDF).

В ближайшее время запланирована дальнейшая работа по улучшению функциональности решения, а также разработка новых продуктов в линейке Cloudmaster.