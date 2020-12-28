Платформа Cloudmaster включена в реестр российского ПО

Платформа Cloudmaster включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, составленный Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Теперь клиенты Softline, ключевого провайдера решения, смогут управлять мультиоблачной инфраструктурой, одновременно выполняя требования регуляторов в области импортозамещения.

Главный компонент Cloudmaster ─ портал самообслуживания, который упрощает доступ к виртуальным ресурсам и управление ими на разных уровнях внутри компании. Платформа делает возможным автоматизированный учет и регулирование потребления облачной инфраструктуры, при этом распределяя нагрузку по созданию, управлению и мониторингу сервисов между пользователями и специалистами ИТ. Решение также помогает следить за соблюдением требований безопасности и информирует об уязвимостях и потенциальных угрозах.

«Сегодня многие компании предпочитают строить гибридные облака с использованием решений разных провайдеров. Именно поэтому предложенное нами решение для унифицированного управления cloud-сервисами оказалось востребованным в коммерческом сегменте. Cloudmaster помогает нашим заказчикам упростить предоставление облачной инфраструктуры конечным пользователям, снизить экономическую и техническую зависимость от провайдера и повысить прозрачность расходов на облачные ресурсы. По нашему опыту, внедрение платформы самообслуживания позволяет бизнесу сэкономить до 30% от затрат на облачную инфраструктуру», ─ сказал директор по развитию продукта Cloudmaster Павел Токарев.

Включение платформы в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных позволит разработчику расширить свое присутствие на рынке организаций с государственным участием.

«Softline имеет большой опыт работы в госсекторе и компаниях с госучастием. В последние несколько лет наши эксперты непрерывно наращивали компетенции в том числе в области импортозамещения, помогая заказчикам мягко и эффективно внедрять отечественные программные продукты. Наличие в портфеле наших решений платформы Cloudmaster, включенной в Реестр рекомендованного российского ПО, позволит команде Softline еще более эффективно решать задачи своих заказчиков, помогая повышать эффективность управления облачной инфраструктурой с применением импортонезависимых решений», ─ сказал директор по работе с корпоративными клиентами Softline Олег Тремзин.