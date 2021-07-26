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Softline запустила продажу сервиса Cloudmaster в партнерстве с Microsoft

Softline объявила о начале совместных с Microsoft продаж сервиса для управления облаками Cloudmaster. С июля 2021 г. новый облачный сервис будет доступен для клиентов Microsoft Azure в marketplace облачного провайдера наряду с другими. Таким образом, компании, не теряя временных ресурсов, смогут быстро установить и начать использование сервиса самообслуживания для управления облачными ресурсами.

Платформа Cloudmaster развивается на базе услуг крупнейших мировых провайдеров облаков, а инфраструктура Azure является одной из фокусных технологий. Решение позволяет заказчикам производить самостоятельное управление произвольным набором подписок и аккаунтов в одном окне, консолидировать биллинг, повышать прозрачность контроля за бюджетом и автоматизировать провижининг.

Развертывание Cloudmaster на платформе Azure будет выполняться с применением шаблона ARM, разработанного специально в соответствии с рекомендациями для приложений Azure. Такая модель развертывания прошла все необходимые тесты на соответствие. Технология автоматизации Azure помогает оптимизировать процесс адаптации и развертывания Cloudmaster для клиентов Azure и партнеров поставщика облачных решений (CSP).

Таким образом, клиенты Azure смогут воспользоваться следующими преимуществами платформы Cloudmaster в облаке Microsoft: время запуска платформы менее 40 минут; процессы подключения и развертывания полностью автоматизированы; продажи через Azure Marketplace идут в зачет обязательств по потреблению Azure; счета за услуги платформы будут выставляться компаниям в рамках счета Azure за сервисы Marketplace.

Для тех компаний, которым требуется упрощенная подготовка и управление ресурсами в Azure, доступна для тестирования бесплатная пробная версия Cloudmaster в Azure Marketplace.

«При разработке Cloudmaster мы изначально ориентировалась на Azure как на ключевую платформу для развития нашего сервиса. Подключение через облако Microsoft будет удобно и клиентам Softline, и клиентам нашего многолетнего партнера. Теперь заказчики смогут быстро и просто разворачивать Cloudmaster в привычной для них среде Azure, там же производить оплату. Благодаря нашему взаимовыгодному сотрудничеству с Microsoft и за счет использования нашей платформы клиенты получат также дополнительные преимущества – будут пользоваться упрощенным интерфейсом, смогут дополнительно отслеживать свои затраты, применять готовые процессы согласований, а также подключать управление ресурсами и биллингом», – сказал директор по продукту Cloudmaster Павел Токарев.

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