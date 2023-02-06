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Платформа Сloudmaster от ГК Softline теперь доступна в on-premise версии

Поставщик ИТ-решений и сервисов – ГК Softline – объявляет о выпуске собственной CMP (Cloud Management Platform) платформы Сloudmaster в версии on-premise. Теперь клиентам ГК Softline доступен альтернативный SaaS-модели вариант: установка системы управления гибридной инфраструктурой на своих серверах в соответствии с принятыми в компании требованиями к информационной безопасности. Такое предложение расширяет возможности использования продуктов из линейки Cloudmaster – Clouder и Coster – для средних и крупных компаний. Об этом CNews сообщили представители Softline.

«Развивая нашу платформу по управлению мультиоблаками Сloudmaster, мы изучаем рынок и потребности компаний. Учитывая особые требования компаний из Enterprise сегмента к информационной безопасности и критичным системам по управлению инфраструктурой, было решено выпустить on-premise-версию Сloudmaster. Это позволит нашим клиентам устанавливать платформу в периметре организации. Стоит отметить, что система не потребует значительных вычислительных ресурсов, а значит, компании смогут решать свои задачи по управлению гибридной инфраструктурой, не привлекая дополнительные мощности. Кроме того, наши специалисты оказывают бесплатную консультационную поддержку в процессе установки платформы, а также готовы ответить на все возникающие у пользователей вопросы в процессе ее использования», – сказал Алексей Вокуев, Chief product officer Cloudmaster в ГК Softline.

С момента запуска платформы Cloudmaster команда ГК Softline занимается ее непрерывным развитием, постоянно совершенствует продукты из данной линейки, добавляя в них новый функционал и новые возможности для клиентов. Функционал платформы Cloudmaster позволяет компаниям воплощать эффективные подходы к управлению затратами на облачные технологии с применением лучших практик FinOps и CloudOps. Кроме того, решения из линейки Cloudmaster зарегистрированы в Едином реестре отечественного ПО. Мультиоблачный сервис Coster, разработанный ГК Softline для управления затратами на облачную инфраструктуру, был запущен год назад. Сервис управления облачной и приватной ИТ-инфраструктурой Clouder был анонсирован на мультиоблачной платформе Cloudmaster в августе 2022 г. Решение предназначено для управления приватной и публичной серверной инфраструктурой из различных популярных систем виртуализации в единой панели управления.

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