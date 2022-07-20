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На платформе Softline Cloud появятся новые решения в сфере серверной виртуализации

Softline добавит в свой портфель решений облачную виртуализацию на базе OpenNebula – платформы с открытым исходным кодом. Сервис в ближайшее время обеспечит российским заказчикам высокий уровень платформенной кастомизации, а также решит вопрос использования современного и обновляемого программного обеспечения в облаке.

Помимо внедрения программного решения OpenNebula, Softline рассматривает возможность покупки российских компаний-производителей средств виртуализации, а также вариант запуска собственной облачной платформы.

Облако Softline на базе OpenNebula будет ориентировано на новые потребности российских клиентов в локализации облачных решений. При этом основное преимущество продукта с открытым исходным кодом заключается в возможности максимально гибкой настройки под потребности заказчика.

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Безопасность

«В текущих условиях российского рынка большинство облачных платформ не могут предоставить клиентам легальное средство серверной виртуализации в связи с ограничениями производителей. Никакие обновления, в том числе и в части информационной безопасности, получать уже невозможно либо будет невозможно в скором будущем, так как ситуация с западными вендорами будет только усложняться. Это создает очень серьезные риски по безопасности эксплуатируемых решений для заказчиков, на что мы со стороны Softline Cloud оперативно отреагировали. В то же время альтернативные продукты могут предложить больше возможностей, чем быть просто заменой: высокую производительность, отказоустойчивость, новый функционал и так далее. Мы организовали тестирование сразу нескольких решений, чтобы иметь возможность рассматривать разные варианты выбора. Потребности рынка эволюционируют и развиваются, поэтому мы постоянно работаем над улучшением Softline Cloud, в частности, над поиском новых вариантов платформ виртуализации. Это позволит обеспечить наших клиентов наиболее надежными и актуальными решениями», – отметил Дмитрий Исаев, директор управления облачных решений в Softline.

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