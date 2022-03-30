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Мультиоблачное решение Coster от Softline теперь может управлять расходами в MS Azure

В сервис Coster по контролю за расходами мультиоблачных ИТ-ресурсов добавлена возможность управления затратами в облаке MS Azure. Теперь клиентам, использующим Azure, стала доступна функция разделения бюджетов и ИТ-расходов по проектам. Это поможет пользователям эффективнее распределять траты на облачные сервисы и урезать лишние расходы. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Новый инструмент позволяет системно и оперативно упорядочивать расходы на ИТ-инфраструктуру с минимальными трудозатратами. Функция будет актуальна для клиентов, которые пользуются Azure и хотят снизить уровень издержек на аренду облачных сервисов.

«Проведенные CusDev (исследования клиентского опыта) показали, что ответственному за расходы нужно регулярно сверять затраты с бюджетом, находить отклонения и устранять их. Наведение порядка в мультиоблачной инфраструктуре – это системная работа, требующая существенных трудозатрат, которые у большинства клиентов выполняются вручную. Coster способен сократить до пяти раз объем рутинных операций. Это центр принятия решений, который представляет собой дашборд, где в удобной форме представлены все планы и факты по расходам, прогнозы, а также рекомендации по повышению эффективности. Уже сегодня Coster позволяет управлять сразу несколькими облаками, включая Azure», – отметил директор по развитию проекта CloudMaster в компании Softline Станислав Быков.

При подключении облачного сервиса Azure к Coster: данные из Azure загружаются в Coster; автоматически создаются бюджеты на все облачные подписки; суммы бюджетов устанавливаются исходя из анализа среднемесячных трат предыдущих месяцев.

Пользователю остается только сверить и скорректировать суммы. Это позволяет соотносить потребляемые объемы с конкретными владельцами внутри компании – различными подразделениями. Таким образом, клиент получает контроль и прогноз расходов по всем пользователям ресурсов.

В ближайшем будущем аналогичный функционал аллокации расходов будет реализован в Coster для пользователей vSphere, OpenStack и других облачных платформ.

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Удаленная работа

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Softline – глобальный поставщик ИТ-решений и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Компания обеспечивает, упрощает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих клиентов, объединяя более 150 тыс. организаций из всех отраслей с более чем 6000 поставщиков продуктов и услуг в области информационных технологий, а также предоставляя собственные услуги и решения.

В 2020 финансовом году Softline достигла оборота в $1,8 млрд. В октябре 2021 г. компания провела первичное размещение своих депозитарных расписок на Лондонской бирже со вторичным размещение в Москве. С конца 2020 финансового года Softline приобрела несколько компаний с общим годовым оборотом около $200 млн.

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