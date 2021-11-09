Облачная платформа Softline Cloud помогла «Геонавигации» оптимизировать ИТ-инфраструктуру

Softline разместила в своем облаке Softline Cloud ИТ-инфраструктуру компании-разработчика ПО «Геонавигация». Это позволит компании масштабироваться и оптимизировать работу ИТ-специалистов.

Сервис Softline Cloud решил сразу несколько задач заказчика: первым стал вопрос предоставления терминальных серверов, то есть удалённых рабочих столов. Проект был реализован с помощью публичного облака с размещением в Московском ЦОДе. С этого момента началось увеличение объёма поставок облачных ресурсов для «Геонавигации».

Компания реализовала в облаке Softline проекты по выносу и модернизации внутренней инфраструктуры и внутренних информационных систем. Была повышена их доступность до максимального уровня, что дало ощутимый эффект: это экономия времени сотрудников ИТ на сопровождение серверной инфраструктуры. Это позволило, не расширяя штат, максимально использовать ИТ-специалистов «Геонавигации» для развития систем и сервисов, которые компания предлагает клиентам.

«Мы очень быстро находили решения в общении с технической поддержкой и менеджерами, а также специалистами и инженерами. Мы рады возможности общения без лишней бумажной волокиты, что иногда является критическим моментом, если подписать заявку на расширение ресурсов оперативно невозможно. Впечатления от использования SL Cloud очень положительные. Платформа постоянно развивается и модернизируется, эти процессы можно подстроить под свои потребности, что позволяет реализовывать свои проекты и не задумываться о закупках оборудования и лицензий на ПО», – сказал ведущий инженер по инфраструктуре «Геонавигации» Роман Скуратовский.

Компания «Геонавигация» – разработчик ПО и провайдер сервисов в области добычи и геологоразведки – нуждалась в гибком и масштабируемом облачном решении в связи со спецификой бизнеса. Компания размещает ресурсы заказчиков на период разработки ПО в своей собственной инфраструктуре, и именно облако помогает делать это более эффективно.

«Облака – активно развивающееся направление в Softline, эта модель удобна и близка любой компании, так как клиент платит по факту использования и имеет свободу в масштабировании. В этом главное преимущество перед собственной инфраструктурой, которая может простаивать или её может, наоборот, не хватить для расширения. А здесь заказчик имеет возможность регулировать, подключать и отключать каждый гигабайт. Это одновременно оптимизация ИТ-ресурсов и сокращение расходов заказчика», – отметил менеджер по работе с корпоративными клиентами Softline Роман Левочко.

В будущем компания планирует добавить Disaster recovery сервис для некоторых критичных приложений. Softline активно занимаемся переносом «1С» клиента в облако, прорабатывается вопрос информационной безопасности. «Геонавигация» планирует по ходу роста компании полностью перевести инфраструктуру в облако и, где это возможно, осуществить переход на аренду лицензий, ВМ и серверов.

«Softline отличается многозадачностью. Заказчику проще общаться с одним провайдером сервисов и иметь единое окно для всех запросов. Мы можем предоставить и Iaas, несколько ЦОДов, закрывать задачи с «1С», предоставлять решения по кибербезопасности, поддерживая при этом высокие стандарты качества и надёжности», – сказал Роман Левочко.