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Облака Openstack будут поддерживаться в мультиоблачном решении Coster компании Softline

Coster сообщила о планах поддержки облачных инфраструктур на базе Openstack в рамках мультиоблачной платформы. У пользователей Openstack-решений появится возможность в кратчайшие сроки агрегировать всю информацию о расходах на облачную инфраструктуру.

Многие российские корпорации создают свои облачные платформы на базе свободного ПО Openstack, которое используется для формирования частной и публичной облачной инфраструктуры. В связи с этим команда Coster от Softline приняла решение оказать поддержку Openstack на своей платформе. Создан базовый коннектор, который можно будет подстроить под каждое отдельное облако.

Бизнес сможет управлять своей облачной инфраструктурой: консолидировать расходы, отслеживать их и контролировать траты каждого из подразделений компании. Это позволит сократить издержки и оптимизировать управление ресурсами. Особенно актуально это будет для компаний, использующих вместе с Openstack и другие облачные решения.

«Мы постоянно развиваем нашу платформу, добавляя в неё всё новые возможности для клиентов. В России очень широко распространены облака на базе Openstack, и мы видим безусловную актуальность добавления этих решений в Coster. Одним из преимуществ для российских пользователей станет то, что Coster – это продукт, зарегистрированный в Едином реестре отечественного ПО», – отметил директор по развитию проекта CloudMaster в компании Softline Станислав Быков.

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