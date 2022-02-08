Softline вывела на российский рынок Coster – собственный сервис для повышения экономической эффективности использования облачных ресурсов

Компания Softline объявляет о выходе своего нового сервиса Coster, призванного повысить прозрачность мультиоблачных затрат и экономическую эффективность использования облачных ресурсов. С помощью этого сервиса компании, потребляющие виртуальные ресурсы и сервисы сразу нескольких облачных провайдеров, смогут решить проблему неуправляемых расходов, затянутых сроков разворачивания инфраструктур и хаотичного разрастания облачных подписок. Ожидается, что использование Coster позволит сократить затраты на облачную инфраструктуру минимум на 10%. Кроме того, данное решение относится к продуктовой линейке CloudMaster, а значит – входит и в Единый реестр отечественного ПО.

В условиях пандемии не только резко увеличилось число работающих из дома ИТ-команд и сотрудников, но и возросли темпы внедрения облачных инфраструктур. Но из-за поспешного переноса приложений в облака потребителями таких услуг были допущены стратегические ошибки. Поэтому теперь компании нацелены на урегулирование вопросов по цепочкам поставок и оптимизацию расходов на облачные инфраструктуры. Согласно отчету IDC , уже в 2021 г. 76% ИТ-менеджеров называли оптимизацию затрат на облачные инфраструктуры одним из главных приоритетов и, исходя из выводов аналитиков IDC, этот тренд будет продолжаться как минимум до 2025 г. Поэтому при разработке нового решения команда глобального провайдера прежде всего ориентировалась на создание эффективного инструмента для консолидации и анализа данных из различных систем виртуализации многочисленных сервис-провайдеров.

«Новый сервис Coster будет востребован в первую очередь финтех-компаниями, ритейлерами, промышленными предприятиями, а также ИТ-компаниями. Доля потребления этими организациями публичных облаков на российском рынке составляет порядка 60%. Мы рассчитываем, что для наших клиентов Coster станет автоматическим и незаменимым советником и помощником в прогнозировании расходов и более точной оценке бюджетов. Пользователи смогут в наглядной форме (таблицы, графики) определять облачные затраты и где они расходятся с бюджетными циклами. Так, при возникновении риска превышения бюджетов (например, в случае превышения темпов потребления) сервис сразу же уведомит пользователя. Руководствуясь этой информацией, специалист сможет принять обоснованное и соответствующее бизнес-контексту решение по потреблению облаков, выявить, какие ресурсы и какой тип потребления приводит к перерасходам. Таким образом, решение позволит не только оперативно реагировать на финансовую ситуацию, но и заранее планировать, распределять бюджеты, предотвращая их превышение, а также оптимизировать мощности. С помощью Coster компании повысят управляемость и эффективность использования cloud-сервисов, ведь детализировать информацию по потреблению можно будет вплоть до каждого сотрудника», – сказал Станислав Быков, директор по развитию проекта CloudMaster в компании Softline.

Coster от компании Softline позволяет:

- собирать данные по затратам;

- сопоставлять центры затрат, ресурсы и бюджеты;

- оповещать о балансе бюджетов;

- выключать машины, если бюджет превышен.

Стоит также отметить, что базовая функциональность Coster обеспечивает:

- достижение точных бюджетов без повторных согласований, неожиданных превышений и «запасов»‎;

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- полную автоматизацию всей цепочки согласований;

- закрепление ответственных за ресурсы и затраты;

- предоставление подсказок и рекомендаций по структуре бюджетов;

- автоматическую остановку и удаление ресурсов.

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Компании, потребляющие облачные ресурсы в Microsoft Azure, VMware Cloud Director и vSphere, AWS, Google Cloud, Nutanix, «Яндекс.облако», VK Cloud Solutions, OpenStack и Hyper-V, могут оценить сервис на демо-данных, проанализировать соответствие функциональности решения собственным задачам и оставить отзыв.

О компании Softline

Softline – глобальный поставщик ИТ-решений и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Головной офис компании находится в Лондоне. Компания обеспечивает, упрощает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих клиентов, объединяя более 150 тыс. организаций из всех отраслей с более чем 6000 поставщиками продуктов и услуг в области информационных технологий, а также предоставляя собственные услуги и решения. Softline реализует свою трехмерную стратегию роста, направленную на расширение географии, портфеля решений и каналов продаж. Для реализации этой стратегии Softline активно приобретает компании по всему миру, пользуясь возможностями, которые предоставляет идущая консолидация отрасли.