ТУСУР и «Инфотекс» разработали учебный стенд для изучения физических принципов и протоколов квантовой криптографии

В рамках программы грантовой поддержки «Инфотекс академии» завершилась разработка аппаратной платформы учебного стенда для изучения физических принципов и протоколов квантовой криптографии. Проект был предложен исследователями и студентами ТУСУРа и реализован совместными силами сотрудников компании «Инфотекс» и специалистами томского вуза. Стенд, представленный 2 февраля 2023 г. в «Инфотекс академии», является учебным макетом реальных квантовых систем защиты информации и визуализирует их работу. С его помощью молодые специалисты в области информационной безопасности (ИБ) смогут освоить новое актуальное направление. Макет позволяет продемонстрировать множество аспектов, присущих реальным системам квантового распределения ключей (КРК)

Квантово-криптографические системы позволяют защитить уязвимые коммуникации от атак с использованием квантового компьютера. Разработка подобных систем ведется российскими исследователями и специалистами. Одной из компаний, которой удалось сертифицировать систему КРК и вывести продукты на их основе на рынок, является компания «Инфотекс». Основываясь на своем опыте разработки и сертификации систем КРК, эксперты «Инфотекс» поддерживают научные исследования и разработки специалистов по информационной безопасности в этом направлении.

«Инфотекс» в рамках проекта «Инфотекс академия» более 11 лет реализует программы поддержки молодых ученых, специалистов и студентов для поиска актуальных идей и решений в области защиты информации. Работа «Инфотекс академии» и ее сотрудничество с ведущими вузами страны направлены на формирование благоприятной среды для научной деятельности, развитие кадрового потенциала и повышение интереса к информационной безопасности. В настоящий момент реализовано более 50 проектов по направлениям прикладных и фундаментальных исследований, а также технологий в рамках ИБ и ИТ.

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«Мы рады представить еще один успешный проект «Инфотекс академии». Компания поддерживает перспективные научные разработки не только финансово, но и своими ресурсами, предоставляя лучших экспертов для совместной научной и исследовательской деятельности. Особенно приятно, что передовые проекты в области квантового распределения ключей рождаются в Томске, в городе с большим научным потенциалом. Мы благодарим ТУСУР за плодотворную совместную работу и вклад в развитие квантовых коммуникаций. Потенциал нашего сотрудничества высок, в Томске сосредоточена большая часть центра разработки программного обеспечения для программно-аппаратных комплексов «Инфотекс». Кроме того, начато строительство новой опытно-производственной площадки, на которой будут производиться в том числе системы КРК. Надеемся, что наша совместная работа с ТУСУР поможет привлечь молодых специалистов в отрасль и позволит им расти и развиваться в информационной безопасности во благо нашей страны», – отметил Андрей Чапчаев, генеральный директор компании «Инфотекс».