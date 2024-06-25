Dreame: Новые технологии для идеального образа и ухода за волосами

Компания выпустила сразу несколько новинок в beauty-индустрии: инновационный стайлер 5 в 1 AirStyle — источник вдохновения для создания причесок и высокоскоростной фен-стайлер — Pocket, который можно брать с собой в любые путешествия, благодаря компактному размеру.

Одна из основных новинок Dreame — это технологичный стайлер AirStyle, который эффективно объединяет функции сушки, стайлинга и фиксации укладки, предоставляя пользователю широкий спектр решений для различных типов волос. Dreame AirStyle не просто создает прически на каждый день и является незаменимым помощником в создании идеального образа, но и является удобным аксессуаром для отпуска. Стайлер удовлетворяет разнообразные потребности пользователей, обеспечивая высокоскоростную сушку волос с оптимальной точностью и выбором различных настроек.

Универсальное решение для укладки волос: благодаря пяти насадкам: для быстрой сушки, завивки, выпрямления, борьбы с непослушными волосами и круглой щетке для объема волос, стайлер Dreame AirStyle придает волосам блеск и сияние, позволяя легко создавать различные прически от объемных локонов и волн до гладких и прямых укладок.

Стайлер Dreame AirStyle оснащен интеллектуальным контролем температуры NTC, делающим 200 проверок в секунду, и мощным микропроцессором, контролирующим безопасную температуру воздуха в 57 градусов для предотвращения ломкости и повреждения волос, а также кожи головы при сушке.

Трехуровневые параметры температуры и трехуровневые параметры скорости воздуха дают полный контроль над укладкой в соответствии с предпочтениями пользователя и потребностями его волос. Мощность двигателя Dreame AirStyle — 1200 Вт, скорость потока воздуха 60 м/с и высокая скорость вращения гарантируют быстрое и эффективное высыхание волос всего за 2 минуты, делая процесс укладки максимально удобным.

Pocket Hair Dryer — новый высокоскоростной фен для волос, который является портативным, профессиональным и мощным инструментом для укладки. Это незаменимая новинка для любителей путешествий. С весом всего 300 грамм и складной формой - этот девайс удобен для транспортировки и хранения, что делает его идеальным выбором для активного образа жизни.

Pocket Hair Dryer оснащен 300 миллионами отрицательно заряженных ионов, которые активно нейтрализуют статическое электричество, разглаживая волосы. Отрицательные ионы запечатывают кутикулу волос и эффективно удерживают влагу. Среди прочего, фен Pocket имеет высокоэффективный двигатель с большой скоростью 110 000 оборотов в минуту, что гарантирует быструю и качественную сушку волос. С двумя универсальными насадками (для завивки и выпрямления волос) в комплекте, фен позволяет создать любую прическу по вашему желанию.

С пятью режимами температуры и двумя скоростями потока воздуха Dreame Pocket Hair Dryer, вы получаете полный контроль над укладкой волос в соответствии с вашими предпочтениями. Встроенный термистор NTC проводит 300 проверок в секунду и поддерживает безопасную температуру в 57° С, предотвращая повреждения волос и ожоги кожи головы во время сушки. С потоком воздуха скоростью 70 м/с Pocket Hair Dryer обеспечивает быструю и эффективную сушку волос всего за 2 минуты, что позволяет сэкономить время и придать дополнительный комфорт в процессе укладки. В фене Pocket также используется шестислойная система снижения шума, обеспечивающая работу на уровне менее 60 дБ и позволяющая не прерывать просмотр любимого шоу или передачи.

Блеск, объем, гладкость — Dreame предлагает всесторонний уход и возможность создавать разнообразные прически без ущерба для здоровья. Доверьте свои волосы качественным премиальным инструментам и наслаждайтесь результатом каждый день, где бы вы ни находились. Раскройте свой потенциал красоты с Dreame!

Приобрести обе новинки можно на официальном сайте, а также в МВидео и Технопарке.

Стоимость стайлера Dreame AirStyle - 34 990 руб.

Стоимость фена-стайлера Dreame Pocket (серый и золотой) - 13 990 руб, промо цена 11 990 руб.



