Xiaomi по-хитрому решила проблему быстрой разрядки смартфонов

Xiaomi создала батареи с повышенным содержанием кремния, которые на 10% компактнее литиевых аналогов. При этом их емкость выше, а сами они безопаснее. Первые смартфоны с такими аккумуляторами могут выйти в ближайший год-полтора.

Новый виток развития аккумуляторов

Компания Xiaomi разработала новые аккумуляторы для мобильных устройств, которые меньше и значительно эффективнее в сравнении с элементами питания в современных гаджетах. Как пишет Gizmochina, новая технология позволяет уменьшить размер батарей на 10%.

Став меньше, аккумулятор, по задумке Xiaomi, обеспечит устройству более длительное время автономной работы. В ряде случаев прирост может достигать 100 минут или почти двух часов.

Добиться этого Xiaomi смогла путем внесения в конструкцию АКБ двух фундаментальных изменений. Для начала инженеры компании втрое увеличили содержание кремния в составе аккумулятора, что, по их словам, увеличило его емкость.

Новый аккумулятор Xiaomi (справа) занимает меньше места, но обеспечивает улучшенную автономность

Вторым шагом стало изменение положения управляющего модуля – PCM-платы с электронными компонентами, отвечающей за работу элемента питания и его взаимодействие с устройством-потребителем. В Xiaomi утверждает, что теперь она располагается не параллельно самой АКБ, а под углом 90 градусов по отношению к ней.

Повышенная безопасность

Реализовав эти два нововведения и получив на выходе более компактную батарею с увеличенной емкостью, Xiaomi задумалась над тем, как сделать ее более безопасной. АКБ в мобильном устройстве – это единственный компонент, способный вызвать возгорание и даже взрыв, что отлично видно на примере смартфона Samsung Galaxy Note 7 и множества более современных аппаратов.

Новая наработка Xiaomi позволит снизить вероятность взрыва АКБ до минимума

Для повышения безопасности новой батареи Xiaomi оборудовала ее дополнительной микросхемой. Это своего рода аналог автомобильного датчика уровня топлива – такое сравнение привели эксперты Gizmochina. Микросхема постоянно анализирует уровень заряда аккумулятора при помощи специальных алгоритмов, а также неусыпно контролирует процесс зарядки в ночное время или в теплое время года (весной и летом). Если датчик уловит сильное повышение температуры АКБ, то процесс пополнения энергии автоматически прекратится.

Технология более чем реальна

Xiaomi пока не готова к массовому производству нового поколения литиевых аккумуляторов. Вероятно, технология еще нуждается в доработке, однако техногигант озвучил прогноз, согласно которому выпуск новых АКБ начнется во второй половине 2022 г.

Это означает, что первые смартфоны с улучшенными и безопасными элементами питания могут поступить в продажу уже до конца 2022 г. По всей вероятности, в первую очередь они станут частью устройств основной линейки Xiaomi, но вполне могут войти в состав и более доступных смартфонов бренда Redmi.

С переходом на новые аккумуляторы пользователи станут значительно реже видеть такое сообщение на экранах своих гаджетов

Пока неясно, планирует ли Xiaomi лицензировать свою новую технологию конкурентам. Также нет информации, как новые аккумуляторы отреагируют на подключение мощных зарядных устройств. В настоящее время Xiaomi работает над новым поколением 100-ватных блоков питания, предназначенных для сверхбыстрого заряда АКБ повышенной емкости.

Практическая польза

Для пользователей уменьшение размера аккумулятора означает в первую очередь потенциальное снижение суммарного веса смартфона. Повышение его емкости ведет к улучшенной автономности. Однако пока неизвестно, как высвободившееся место внутри смартфона намерены использовать сами производители.

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Свободное пространство, в теории, позволит дополнить смартфоны новыми компонентами без необходимости приносить в жертву толщину корпуса. Например, это могут быть боле крупные матрицы фотокамер.

В смартфонах относительно ближайшего будущего новая разработка Xiaomi, в теории, сможет обеспечить еще более высокую автономность. Этого удастся достичь в устройствах с новыми процессорами с вертикальным расположением транзисторов. Как сообщал CNews, эту идею предложили компании IBM и Samsung, и она позволяет на 85% сократить энергопотребление в сравнении с современными FinFET-чипами.

Ни одна из технологий пока не сумела вытеснить обычные литиевые батареи

Технология Xiaomi – не единственная, способная улучшить современные аккумуляторы. У нее есть масса аналогов. К примеру, в декабре 2018 г. CNews писал про АКБ, в которых основным веществом является не литий, а фторид.

В батареях данного типа используются отрицательные ионы фтора. Сама по себе идея не нова – специалисты еще 50 лет назад доказали, что использование фторида в элементах питания вполне возможно. Более того, АКБ на основе фторида можно заряжать раз в неделю, а при экономичном использовании гаджетов – еще реже. Тем не менее, широкого применения такие аккумуляторы не получили.

В ноябре 2018 г. в Китае началось производство отдельного вида аккумуляторов. Cтартап Qing Tao начал выпуск твердотельных АКБ, по всем основным параметрам превосходящих литиевые. Они легче, у них более высокая плотность энергии, и они не так зависят от изменения температуры воздуха.