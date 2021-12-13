Xiaomi по-хитрому решила проблему быстрой разрядки смартфонов
Xiaomi создала батареи с повышенным содержанием кремния, которые на 10% компактнее литиевых аналогов. При этом их емкость выше, а сами они безопаснее. Первые смартфоны с такими аккумуляторами могут выйти в ближайший год-полтора.
Новый виток развития аккумуляторов
Компания Xiaomi разработала новые аккумуляторы для мобильных устройств, которые меньше и значительно эффективнее в сравнении с элементами питания в современных гаджетах. Как пишет Gizmochina, новая технология позволяет уменьшить размер батарей на 10%.
Став меньше, аккумулятор, по задумке Xiaomi, обеспечит устройству более длительное время автономной работы. В ряде случаев прирост может достигать 100 минут или почти двух часов.
Добиться этого Xiaomi смогла путем внесения в конструкцию АКБ двух фундаментальных изменений. Для начала инженеры компании втрое увеличили содержание кремния в составе аккумулятора, что, по их словам, увеличило его емкость.
Вторым шагом стало изменение положения управляющего модуля – PCM-платы с электронными компонентами, отвечающей за работу элемента питания и его взаимодействие с устройством-потребителем. В Xiaomi утверждает, что теперь она располагается не параллельно самой АКБ, а под углом 90 градусов по отношению к ней.
Повышенная безопасность
Реализовав эти два нововведения и получив на выходе более компактную батарею с увеличенной емкостью, Xiaomi задумалась над тем, как сделать ее более безопасной. АКБ в мобильном устройстве – это единственный компонент, способный вызвать возгорание и даже взрыв, что отлично видно на примере смартфона Samsung Galaxy Note 7 и множества более современных аппаратов.
Для повышения безопасности новой батареи Xiaomi оборудовала ее дополнительной микросхемой. Это своего рода аналог автомобильного датчика уровня топлива – такое сравнение привели эксперты Gizmochina. Микросхема постоянно анализирует уровень заряда аккумулятора при помощи специальных алгоритмов, а также неусыпно контролирует процесс зарядки в ночное время или в теплое время года (весной и летом). Если датчик уловит сильное повышение температуры АКБ, то процесс пополнения энергии автоматически прекратится.
Технология более чем реальна
Xiaomi пока не готова к массовому производству нового поколения литиевых аккумуляторов. Вероятно, технология еще нуждается в доработке, однако техногигант озвучил прогноз, согласно которому выпуск новых АКБ начнется во второй половине 2022 г.
Это означает, что первые смартфоны с улучшенными и безопасными элементами питания могут поступить в продажу уже до конца 2022 г. По всей вероятности, в первую очередь они станут частью устройств основной линейки Xiaomi, но вполне могут войти в состав и более доступных смартфонов бренда Redmi.
Пока неясно, планирует ли Xiaomi лицензировать свою новую технологию конкурентам. Также нет информации, как новые аккумуляторы отреагируют на подключение мощных зарядных устройств. В настоящее время Xiaomi работает над новым поколением 100-ватных блоков питания, предназначенных для сверхбыстрого заряда АКБ повышенной емкости.
Практическая польза
Для пользователей уменьшение размера аккумулятора означает в первую очередь потенциальное снижение суммарного веса смартфона. Повышение его емкости ведет к улучшенной автономности. Однако пока неизвестно, как высвободившееся место внутри смартфона намерены использовать сами производители.
Свободное пространство, в теории, позволит дополнить смартфоны новыми компонентами без необходимости приносить в жертву толщину корпуса. Например, это могут быть боле крупные матрицы фотокамер.
В смартфонах относительно ближайшего будущего новая разработка Xiaomi, в теории, сможет обеспечить еще более высокую автономность. Этого удастся достичь в устройствах с новыми процессорами с вертикальным расположением транзисторов. Как сообщал CNews, эту идею предложили компании IBM и Samsung, и она позволяет на 85% сократить энергопотребление в сравнении с современными FinFET-чипами.
Технология Xiaomi – не единственная, способная улучшить современные аккумуляторы. У нее есть масса аналогов. К примеру, в декабре 2018 г. CNews писал про АКБ, в которых основным веществом является не литий, а фторид.
В батареях данного типа используются отрицательные ионы фтора. Сама по себе идея не нова – специалисты еще 50 лет назад доказали, что использование фторида в элементах питания вполне возможно. Более того, АКБ на основе фторида можно заряжать раз в неделю, а при экономичном использовании гаджетов – еще реже. Тем не менее, широкого применения такие аккумуляторы не получили.
В ноябре 2018 г. в Китае началось производство отдельного вида аккумуляторов. Cтартап Qing Tao начал выпуск твердотельных АКБ, по всем основным параметрам превосходящих литиевые. Они легче, у них более высокая плотность энергии, и они не так зависят от изменения температуры воздуха.