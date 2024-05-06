«Микрон» частично перенес корпусирование микроконтроллеров в Калининград

Микроконтроллеры «Микрона» «Амур» будут собирать на калининградском GS Group, об этом в начале мая 2024 г. Эти устройства используются в умных устройствах, телеком-оборудовании и другой технике. Эта тенденция к полной замене зарубежного импорта в России, что даст использование российских элементов в электронике. Две новые линии производства позволят предприятию впервые начать выпуск микросхем в пластиковых корпусах и увеличить объем производства чипов для банковских карт вдвое.

Формирование нового отечественного производства

Завод «Микрона», который на май 2024 г. входит в ГК «Элемент», переносит корпусировку микроконтроллеров «MIK32 Амур» на калининградский российский инвестиционно-промышленный холдинг GS Group, пишет «Коммерсант». Микроконтроллеры предназначены для устройств промышленной автоматизации и интернет вещей (IoT), беспроводной периферии, охранных систем, мониторинга, телеметрии и для других потребительских и промышленных решений.

Производственная мощность линии сборки микросхем в пластиковые корпуса составит до 18 млн изделий ежегодно, а линии по выпуску чип-модулей для банковских карт национальной платежной системы «Мир» - 28 млн ед. Это позволит заводу «Микрон» вдвое увеличить объем производства таких чипов. Также на второй линии могут выпускаться чип-модули для электронных документов, токенов с средством криптографической защиты информации (СКЗИ) и сим-карт. Это приведет к расширению возможностей компании и улучшению ее конкурентного положения на рынке в России, так и за рубежом.

Mikron Завод «Микрон» частично перенес корпусирование микроконтроллеров в Калининград

Проект реализован при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП) и ВЭБ.РФ и является важным этапом развития производства для обеспечения задач технологического суверенитета России в части контроля критически важных сквозных технологий.

«Завод «Микрон» запустил первую сборочную линию по выпуску новой для себя продукции – микросхем в пластиковом корпусе. Производство налажено в формате полного цикла: от изготовления кристаллов интегральных схем до корпусирования. Благодаря этому российские производители электроники получат стабильные поставки чипов, не зависящие от импорта, и смогут повысить локализацию своих изделий. Фонд развития промышленности финансирует высокотехнологичные и импортозамещающие проекты, поэтому предоставил предприятию более 1 млрд руб. в виде льготного займа. Общие инвестиции составили 1,35 млрд руб. Отмечу, что проект «Микрона» стал 800 в общем списке открытых при финансировании ФРП производств», – сказал директор ФРП Роман Петруца.

По информации «Коммерсант», аппаратура для сборки корпусированных микросхем будет внедрина в зеленоградском предприятии, что позволит произвести более 40 разнообразных продуктов для потребительской и общественной электроники.

Как рассказала генеральный директор «Микрона» Гульнара Хасьянова, среди первых заказчиков таких изделий - производители российского автопрома, радиоэлектронной аппаратуры и интеллектуальных приборов учета. Хасьянова добавила также и про то, что завод «Микрон» и раньше производил микросхемы для автомобильной промышленности, но до мая 2024 г. они проходили процесс корпусирования на азиатских предприятиях и только затем попадали к производителям в России, теперь же произойдет «спрямление» этой производственной цепочки в стране.

Расширение сборочного производства на «Микроне» привело к созданию 24 новых рабочих мест, а после достижения проектной мощности их количество возрастет до 71. Этот рост трудовых мест способствует развитию местной экономики и повышению уровня жизни для занятых в этом секторе людей.

Расширение сборочного производства завода «Микрон» направлено на реализацию Указа Президента России Владимира Путина от 28.02.2024 № 145 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации». Микроэлектроника на 2024 г. одна из критических сквозных технологий, национальный контроль за воспроизводством которых необходим для технологического суверенитета государства и реализации приоритетов научно-технологического развития, соответствующих национальным интересам в условиях больших вызовов.

Характеристики производственной линии

На линии сборки в пластиковые корпуса установлено 52 ед. оборудования и реализованы следующие операции: резка пластины, разварка проволоки, герметизация молдингом, монтаж чипа, тестирование изделий, формовка, упаковка, а также маркировка продукции. Используются 10 типов корпусов: SO-8, SO-16, SOT-223-3, SOT-23-3, QFN64, ESOP-8, VSSOP-8, TO-252-5, TO-263-5, TO-247. Одним из первых изделий на новой линии станет RISС-V-микроконтроллер «MIK32 Амур» в корпусе QFN64. Об этом сообщало в конце марта 2024 г. издание CNews.

На линии сборки чип-модулей установлено 7 ед. оборудования для осуществления операций: герметизация, монтаж чипа, оптический контроль, разварка проволоки, контроль прочности соединений, измерительный микроскоп. Таким образом, мощности по выпуску чип-модулей для банковских карт НСПК «Мир» увеличены с 28 млн до 56 млн штук в год. Также на данной линии могут выпускаться чип-модули для электронных документов.

Новые линии «Микрона» предлагают 61 вариант оборудования, включая 59 основных и вспомогательных компонентов, а также 2 набора инструментов. Эти линии обеспечивают возможность производства микросхем компании и осуществления контрактной сборки для других заказчиков в России и за рубежом.