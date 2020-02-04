«Билайн» создал тарифы в формате «семейного» MVNO для близких людей

«Билайн» разработал новую линейку тарифов «Близкие люди» для мультидевайсного потребления в формате «семейного» MVNO. В новых тарифах появилось еще больше возможностей для общения: безлимитные мессенджеры, бесплатные и неограниченные звонки для связи с близкими практически по всей стране. Кроме того, новая линейка также подходит для управления всем парком устройств клиентов, включая умные девайсы – единый счет делает понятным и прозрачным контроль расходов в приложении «Мой Билайн».

Ирина Лебедева, исполнительный вице-президент по маркетингу и бренду «Билайн», отметила: «Потребность проводить больше времени с родными и близкими становится ценностью №1 для россиян! Первые тарифы для семейного потребления Билайн запустил в 2016 году, опередив этот тренд. И сегодня с нами уже более 4 млн клиентов семейных предложений, довольных простотой и удобством продукта, возможностью экономить семейный бюджет. Мы рады представить новую продуктовую линейку «Близкие люди». Уверена, каждый из нас хочет для своих близких только самого лучшего и качественного. Близкие люди – это не только семья. Наши тарифы для всех, кто хочет понятности и прозрачности в управлении самими современными телеком услугами, ТВ-сервисами. Для тех, кто хочет выгодно общаться с друзьями, родными или просто знакомыми. А также для тех, кто хочет объединить все свои девайсы и умные устройства в одном счете. Чем больше людей подключено к одному к тарифу, тем дешевле будет стоимость услуг для одного клиента. Важным изменением также стала отмена повышенной стоимости междугородних звонков. Теперь для наших клиентов действует единая цена на все звонки по всей стране».

Преимуществом семейных предложений предыдущего поколения были: возможность объединить номера семьи в одном тарифе и счете, разделить пакеты минут и интернета с родными, вместе смотреть «Билайн ТВ» и пользоваться Домашним интернетом бесплатно, и при этому свободно управлять услугами с помощью единого личного кабинета.

В новой тарифной линейке «Билайн» сохранил все эти преимущества и добавил к ним новые возможности для общения: популярные мессенджеры стали бесплатными, неограниченные звонки с семейной опцией без дополнительных расходов, любимый мобильный номер любого оператора, единая стоимость на местные и междугородние звонки сверх пакета.

Московская версия новой линейки «Близкие люди» включает сразу 5 новых тарифов с абонентской платой от 500 до 2500 рублей. Объем и наполнение тарифов зависит от выбранного пакета. При этом чем старше тариф, тем больший объем услуг входит в абонентскую плату.

«Билайн» обнуляет интернет-трафик на разные мессенджеры в тарифах новой линейки «Близкие люди», ведь порядка 60% интернет-трафика клиентов семейных тарифов приходится на мессенджеры. В тарифах «Близкие люди 1» и «Близкие люди 2» тарифицироваться не будут текстовые и аудио сообщения, голосовые и видео звонки в WhatsApp (12+), Viber (18+), Snapchat (12+), Skype (12+), ICQ (12+), KaKaoTalk (6+), Google Hangouts (6+), WeChat (18+), а начиная с тарифа «Близкие люди 3» и старше – интернет безлимитный.

«Билайн» открывает для своих клиентов возможность подключения любимого мобильного номера любого оператора связи разных регионов России, так как по данным внутренней аналитики Билайн, порядка 25% семейных клиентов хотя бы раз в месяц звонят в другие регионы. Такой возможностью могут воспользоваться клиенты тарифов «Близкие люди», в том числе и владельцы дополнительных номеров, которые пользуются совместными пакетами услуг с основным номером.

Звонки на любимый номер не расходуют основной пакет минут тарифа. При этом звонки на номера «Билайн», выбранные в качестве любимого номера, безлимитным и бесплатны. Вызовы на любимые номера других российских операторов продолжительностью более 1000 минут в месяц тарифицируются по цене местных вызовов на номера других операторов сверх пакета. Услуга без платы за подключение, без абонентской платы и платы за смену любимого номера.

Для подключения достаточно набрать USSD-команду *303*любимый номер#. В ближайшее время подключить любимый номер можно будет и в приложении «Мой Билайн» (12+).

На всех тарифах новой линейки звонки из пакета минут можно расходовать на любые номера операторов мобильной связи России. Таким образом, для клиентов тарифов «Близкие люди» нет разницы между стоимостью местных и междугородних звонков. Стоимость 1 минуты разговора на номера других операторов сверх основного пакета минут приравнивается к местным звонкам и составит 3 рубля. Звонки на номера Билайн сверх пакета не тарифицируются.