Разделы

Бизнес Телеком Мобильная связь
|

МТС и Т2 поделят торговые площади

МТС объявляет о запуске гибридных салонов совместно с оператором Т2. Новый формат позволит оптимизировать операционные затраты на развитие розницы и увеличить эффективность отдельных торговых точек. Первый совместный салон открылся в Кирове, далее, согласно планам, количество таких площадей может увеличиться до 100. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сотрудничество заключается в гибком использовании торговых площадей, при котором один из партнеров освобождает часть пространства своей торговой точки и передает его в аренду второму для открытия собственного полнофункционального салона. Этот формат позволяет достичь значительной экономии за счет сокращения капитальных расходов, традиционно связанных с поиском новых локаций и организацией торговых точек с нуля. Одновременно оба оператора укрепляют свое физическое присутствие в ключевых локациях с высокой проходимостью и большим покупательским потенциалом.

Отбор локаций для совместных салонов проходит по всей России из 600 торговых точек – по 300 с каждой стороны.

Виктор Урусов, Скала^р: Мы и до 2022 года успешно конкурировали с западными ПАК

Цифровизация

«Сотрудничество с T2 позволяет нам гибко управлять площадями и быстро масштабироваться в стратегически важных локациях без дополнительных затрат. В свою очередь от такого партнерства выигрывают и клиенты – это значительно экономит их время и избавляет от необходимости посещения разных торговых точек», – сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

«Открытие совместных салонов с МТС — это не просто оптимизация площадей, это шаг ретейла. Мы переходим от конкуренции к коллаборации, где обе стороны выигрывают: снижаются издержки, растет эффективность, а клиент получает больше возможностей в одном месте. Первый салон в Кирове – это пилот, успешность которого покажет, станет ли гибридная модель новым стандартом в индустрии связи», – сказала заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2 Ирина Лебедева.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Соколов, «БФТ-Холдинг»: ИИ не заменит закупщиков, но возьмет на себя шаблонные операции

В России массово блокируют сотовые номера. Кто виноват

Обзор: Корпоративные почтовые решения 2025

Импортозамещение за свой счет. Российских производителей базовых станций скоропостижно отрежут от госфинансирования

Российские промышленные компьютеры Blok сертифицированы для Аstra Linux 1.8

Российский изобретатель, требовавший запретить iPhone в России, бесповоротно проиграл патентный спор с Apple

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой

Лучшие телевизоры с OLED-экраном стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Лучшие ноутбуки с большим экраном для учебы и работы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?
Показать еще