Разделы

Телеком Беспроводная связь Инфраструктура Техника
|

«Ростелеком» начал установку интернет-роутеров нового поколения по всей стране

Отечественные Wi-Fi-роутеры шестого поколения (Wi-Fi 6) с чипсетом AX3000 теперь доступны для подключения домашнего интернета «Ростелекома» по всей стране. Они обеспечивают повышенную скорость передачи данных (до 3 Гбит/с), широкий радиус покрытия, возможность одновременного подключения большого числа устройств и усиленную защиту по современному стандарту безопасности WPA3. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Чипсет лучше справляется с помехами — интернет стабильно работает в многоэтажных домах, где вокруг множество других сетей. Кроме того, для качественного покрытия даже в дальней комнате в квартире не нужна система из нескольких модулей для ретрансляции сигнала, устройство уже оснащено mesh-технологией. Благодаря технологиям модуляции сигнала Wi-Fi 6 передает данные в два раза быстрее, чем роутеры предыдущего поколения, видео высокого качества не зависает, а сайты открываются мгновенно.

rtc_wifi6_1.jpg

Ростелеком

Роутер шестого поколения обеспечивает обмен данных для множества устройств одновременно, в отличие от устаревших моделей, где соединение происходит по очереди. Это обеспечивает стабильную связь даже при подключении десятков устройств: от смартфонов и ноутбуков, до телевизоров, роботов-пылесосов и других умных устройств. Кроме того, роутер умно расходует энергию подключенных устройств, что продлевает время их работы между зарядками.

Ирина Лебедева, вице-президент по продуктам массового сегмента «Ростелекома»: «Новое поколение интернет-роутеров перестает быть привилегией для тех, кто готов самостоятельно выбирать и настраивать устройства. “Ростелеком” первым начал масштабное внедрение домашних роутеров шестого поколения по всей стране. Новые устройства обеспечивают молниеносную скорость, стабильную работу с любым количеством девайсов семьи, эффективную экономию энергии и мощную защиту от киберугроз. Это не только технические улучшения, но и реальная экономия времени, денег и нервов, а теперь еще и базовый стандарт для каждого абонента независимо от его местожительства».

Кирилл Федулов, Okdesk: Рынку не нужны ITSM-системы и другие решения по цене вертолета
Цифровизация

С сегодняшнего дня новое оборудование доступно по всей России. Роутеры шестого поколения могут выбрать как новые клиенты, так и действующие абоненты домашнего интернета «Ростелекома». Новые клиенты могут взять оборудование в аренду в рамках акции «Тест-драйв», которая позволяет попробовать все преимущества домашнего интернета и других цифровых сервисов «Ростелекома» в течение 30 дней бесплатно.

Настройку нового оборудования проводят специалисты «Ростелекома».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Маркин, Netlab: Мы предлагаем ИБП СBR для бизнеса, который не терпит пауз

Потому что все должно быть свое. Китай разрабатывает свой BIOS на замену западным

Кирилл Федулов, Okdesk: Рынку не нужны ITSM-системы и другие решения по цене вертолета

В России планируют создать химическое производство для выпуска микроэлектроники. Но финансирование не выделяют

Василий Часовской, Почта России: Для каждого изменения в ИТ-инфраструктуре должны автоматически проверяться ИБ-требования

Взломана база данных поставщиков БПЛА в украинскую армию, военную разведку и госбезопасность

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой

Лучшие телевизоры с OLED-экраном стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Лучшие ноутбуки с большим экраном для учебы и работы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?
Показать еще