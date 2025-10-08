Т2 и «Лаборатория Касперского» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере кибербезопасности

T2, российский оператор мобильной связи, и «Лаборатория Касперского» заключили меморандум о развитии стратегического партнерства в области противодействия кибермошенничеству. Стороны договорились совместно внедрять и оценивать проектно-технические решения, направленные на обеспечение комплексной защиты цифровой среды.

Цель сотрудничества – разработать и внедрить системы защиты от вредоносных программ, спама, хакерских атак и фишинга. Партнеры усовершенствуют модели выявления и противодействия киберугрозам, а также создадут сервисы для борьбы с мошенничеством и иным противоправным действиям в цифровом пространстве.

Партнерство объединит технологические компетенции, экспертные знания и продуктовые решения двух компаний. Такой подход позволит разработать надежные и масштабируемые инструменты, соответствующие вызовам цифровой трансформации и растущим киберугрозам.

Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2, сказала: «В условиях стремительного роста числа киберугроз защита данных и цифровых активов становится приоритетом не только для бизнеса, но и для каждого пользователя. Особенно остро этот вопрос стоит в секторах, где задействованы критически важные инфраструктуры и финансовые операции. Мы уверены, что совместно с «Лабораторией Касперского» сможем предложить рынку инновационные решения, которые повысят уровень киберустойчивости наших клиентов – от крупных корпораций до частных лиц».

Анна Кулашова, вице-президент по развитию бизнеса «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ, отметила: «Мы всегда считали, что сотрудничество – наиболее эффективный способ борьбы со злоумышленниками в цифровой среде. Сегодня ландшафт угроз в России очень разнообразен и постоянно меняется, поэтому общие усилия совершенно необходимы для создания передовых инструментов защиты. Когда ключевые игроки рынка делятся знаниями, опытом и технологиями, это значительно повышает киберустойчивость бизнеса и общества в целом».