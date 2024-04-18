Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы Цифровизация Бизнес-приложения
|

«БКС Мир инвестиций» запустил консенсус-прогнозы в мобильном приложении

В мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» стали доступны целевые цены по акциям, торгующимся на Московской Бирже, с горизонтом 12 месяцев и рекомендации (покупать/держать/продавать) от ведущих российских инвестдомов, а также консенсус-прогнозы СПбМТСБ, которые формируются на основе прогнозных значений от крупнейших аналитических команд отечественного финансового сектора и анализа полученных данных. Об этом CNews сообщили представители «БКС Мир инвестиций».

Это позволит инвесторам ориентироваться на независимую экспертизу при принятии инвестиционных решений в рамках системы «одного окна», где представлены оценки от всех аналитических команд российских банков и брокеров.

Сервис прогнозов СПбМТСБ пришел на смену ушедшим с российского рынка зарубежным аналогам и создан для обеспечения инвесторов своевременной и качественной информацией. Проект является показательным примером импортозамещения информационных услуг и развития российских инвестиционных сервисов.

«Благодаря прогнозным значениям инвесторам станет доступно еще больше полезной информации о ценной бумаге, что поможет нашим клиентам делать качественный выбор в своих инвестициях. Кроме того, сервис прогнозов от СПбМТСБ – это хороший пример импортозамещения и развития новых отечественных источников данных в финансовой отрасли. У нас, как у лидера инвестиционного рынка, есть все необходимые компетенции для того, чтобы реализовать и адаптировать российские аналоги. И наше партнерство с СПбМТСБ демонстрирует успешную интеграцию собственных инновационных решений, которые являются альтернативой западным», — сказал Алексей Евсютин, директор по продукту «БКС Мир инвестиций».

Сергей Голицын, T1
Цифровизация

Владлена Рубцова, управляющий директор СПбМТСБ: «Сотрудничество с БКС – важный шаг в развитии и повышении доверия к российским информационным сервисам. Данная интеграция позволит пользователям приложения получать актуальную информацию о прогнозах по российским ценным бумагам. Добавление консенсус-прогнозов позволит клиентам «БКС Мир инвестиций» сравнивать потенциал бумаг разных российских эмитентов, а также поможет в принятии инвестиционных решений. Консенсус-прогнозы сервиса СПбМТСБ формируются только на основе данных от признанных экспертов на финансовом рынке, которые являются представителями sell-side аналитических команд российских банков и брокеров».

Новый сервис доступен пользователям операционной системы Android и в ближайшее время появится в приложении БКС на iOS.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

Microsoft удалила из Сети новую модель ИИ. Они забыли ее протестировать «на токсичность»

Олеся Суханос, «МегаФон ПроБизнес»: Экологическая обстановка стабилизируется за счет новейших технологий

Сбербанк разрабатывает ERP-систему на замену SAP

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

Стало известно имя таинственного инвестора «Софтлайна»

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как обустроить быт в палатке: лучшие гаджеты для походов

Обзор ноутбука HUAWEI MateBook D 16 2024: производительный малый

Самые дорогие мониторы для профессиональной работы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

На каком языке думают нейросети?

«Ангара А5» и другие самые интересные космические миссии в 2024 году

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр
Показать еще