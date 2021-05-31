В приложении «БКС Мир инвестиций» появилась возможность самостоятельно заключать внебиржевые сделки

В мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» квалифицированным инвесторам, обладающим статусом «ВИП», стала доступна функция самостоятельной покупки и продажи широкого списка еврооблигаций – в рамках внебиржевых сделок. Новая функция является удобным дополнением к действующим способам заключения таких сделок – через звонок персональному брокеру или взаимодействие с ним в чате приложения.

Возможность самостоятельно приобретать еврооблигации удобна в тех случаях, когда квалифицированный инвестор точно определился с выбором бумаги и дополнительные консультации не требуются. Опция экономит время: достаточно открыть приложение «БКС Мир инвестиций», войти в раздел «Рынки», подраздел «Еврооблигации» и выбрать нужную бумагу из списка. На экране появится основная информация о бумаге, включая ставку купона, периодичность его выплат, дату погашения и другие параметры. Для заключения сделки нужно нажать кнопку «Купить», подтверждение происходит с помощью СМС-кода.