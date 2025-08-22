Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы
|

«БКС Мир инвестиций» запускает сервис оценки «здоровья» портфеля инвесторов

Сервис «Здоровье портфеля» позволяет с высокой точностью измерить уровень соответствия структуры портфеля ожиданиям инвестора. Клиенты БКС смогут в режиме реального времени получать анализ: насколько сформированный пул активов отвечает ожидаемой доходности и допустимому уровню риска в соответствии с индивидуальным инвестиционным профилем. Об этом CNews сообщили представители «БКС Мир инвестиций».

Наглядность и прозрачность сервиса дают пользователям возможность еще до совершения торговых действий оценивать, как то или иное решение может изменить общее состояние портфеля и потенциальную доходность на горизонте 12 месяцев. В перспективе инвестор сможет получать расчеты на любой возможный срок.

В основе нового сервиса лежит технология, которая проводит постоянную системную оценку инвестиций и повышает «балл здоровья» портфеля. На первом этапе определяются индивидуальные метрики «здоровья» портфеля на базе риск-профиля инвестора, соответствующей желаемой доходности и диверсификации вложений. После этого сервис непрерывно анализирует меняющиеся рыночные условия и обследует персональный набор активов, предупреждая об отклонениях от целевых ориентиров.

«Революционность сервиса заключается в том, что он позволит инвесторам непрерывно оценивать и улучшать «здоровье» портфеля. Это, несомненно, облегчит управление активами и откроет инвесторам новые горизонты доходности», — сказал Дмитрий Кашаев, директор по стратегическим проектам «БКС Мир инвестиций».

Ключевые возможности: автоматизированная оценка текущего состояния портфеля по десятибалльной шкале; непрерывные обновления портфелей и адаптация к меняющимся рыночным условиям; возможность сравнения существующего портфеля с идеальной моделью, соответствующей риск-профилю инвестора; прозрачность и наглядность моделирования; формирование индивидуального предложения по улучшению структуры активов.

Михаил Кадер, UserGate: Инфобезопасность должна быть эшелонированной и многоуровневой
безопасность

Таким образом, сервис упростит для инвесторов процесс принятия решений и позволит достигать оптимального распределения средств между разными активами. Он работает с широким спектром биржевых и внебиржевых инструментов: акции, облигации, ПИФы, доверительное управление, автоследование и пр.

Запуск «Здоровья портфеля» запланирован на осень 2025 г., сервис будет доступен в приложении «БКС Мир инвестиций». На первом этапе доступ будет предоставлен в тестовом режиме ограниченному кругу пользователей. Затем сервисом смогут пользоваться все желающие.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Кадровый электронный документооборот 2025

Арестован оператор крупнейшего в истории ботнета для DDoS-атак. Им оказался 22-летний зумер

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

Китай отключили от глобального интернета. Власти тестировали новое оборудование «Великого китайского файервола»

От диалоговых ботов к автономным помощникам: ИИ-агенты — один из ключевых трендов на российском рынке

Чудовищная «дыра» в приложении позволяла всем желающим заказывать бесплатную еду в McDonald's

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные приложения-пульты для телевизора: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: