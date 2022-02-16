«БКС мир инвестиций» усовершенствовал мобильное приложение

«БКС мир инвестиций» обновил раздел «Рынки» в мобильном приложении, он стал еще более удобным, функциональным и максимально персонифицированным.

В новой версии улучшилась навигация по разделу. Теперь пользователи очень быстро могут найти интересующие их ценные бумаги. Об этом CNews сообщили представители «БКС мир инвестиций».

Появился экран с обзором российского и зарубежных рынков, позволяющий в режиме онлайн следить за финансовыми и сырьевыми площадками по всему миру, динамикой индексов и курсов валют. А узнать причины изменений этих параметров и отслеживать информацию о самых актуальных и свежих событиях можно здесь же в окне «Все новости».

Для удобства пользователей в разделе «Рынки» появилось несколько дополнительных блоков. В новом блоке «Лидеры роста и падения» ценные бумаги разделены на российский и зарубежные рынки. Здесь собрана информация о лидерах и аутсайдерах дня, которая позволяет инвестору выстраивать успешные торговые стратегии.

Блок «Календарь» показывает все события публичных компаний. С его помощью можно отслеживать ближайшие даты выплат купонов по облигациям, дивидендов по акциям, байбэков и сплитов. Инвестор может выбрать в календаре любой день, месяц и посмотреть все события за этот период в своей ленте.

В блоке «Инвестидеи» с периодичностью раз в неделю выкладываются актуальные инвестиционные идеи аналитиков для разных типов инвесторов. Авторами идей являются лучшие эксперты команды БКС – профессионалы фондового рынка, за плечами которых тысячи успешных торговых рекомендаций по широкому спектру финансовых инструментов.

«Популярно у инвесторов» – это возможность узнать, на каких ценных бумагах сосредоточено внимание других участников рынка, бумаги каких эмитентов сейчас покупают и продают на рынке.

В окне «Новые размещения» можно узнать о предстоящих размещениях облигаций и купить их по номинальной стоимости через приложение напрямую у эмитента. Это хороший способ выгодно инвестировать, особенно будет полезно тем, кто ищет фиксированную доходность на определенный срок.

Еще более персонализированным стал блок «Избранное». Теперь пользователь может настраивать его «под себя»: создавать папки и сортировать ценные бумаги внутри каждой из них, присваивать имя и цвет. Другая важная доработка – инвестор сам может управлять списком ценных бумаг и решать, какой параметр цены будет в центре внимания: изменение стоимости бумаги в процентах или абсолютное изменение, объем торгов в акциях и фондах. Для этого нужно воспользоваться переключателем, нажав на показатель под ценой инструмента.

Приложение «БКС мир инвестиций» доступно в Google Play и Apple App Store.