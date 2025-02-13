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В мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» появились новые функции

Мобильное приложение «БКС Мир инвестиций» становится умнее и удобнее благодаря внедрению полезных функций, в том числе на базе искусственного интеллекта (ИИ).

Премиальные опционы. Инвесторам, которые при минимальных вложениях хотят заработать больше, чем при инвестировании в классические активы, доступны премиальные опционы на 27 российских акций. Кроме того, появились валютные опционы на пару CNY/RUB, USD/RUB и EUR/RUB. Из товарного сегмента представлен опцион на рублевое золото. Об этом CNews сообщили представители БКС.

Возможность для работы с рынком «Форекс» прямо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций». Теперь неквалифицированным инвесторам можно пройти тестирование для допуска к торгам валютными парами и сразу внести деньги на счет «БКС Форекс». Эта операция доступна во всех валютах – рублях, долларах США, евро, дирхамах ОАЭ, юанях.

Функция автопополнения. Чтобы не пропустить выгодную сделку на биржевом рынке, на счету инвестора должно быть достаточно средств. Для регулярных инвестиций теперь можно настроить автопополнение в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций». Также из этих средств всегда можно оплатить обслуживание счета или внести комиссию за маржинальные сделки.

Обновлен «Календарь событий», для того чтобы выплаты инвесторам не остались незамеченными. Он показывает ближайшие зачисления от эмитентов. Отфильтровать календарь можно по бумагам в портфеле, избранном или по всем доступным активам; по событиям (дивиденды, купоны, погашения, выкупы, сплиты); по валюте (рубль, гонконгский доллар, юань, доллар США и др.); а также по дате. Найти его можно в разделе «Рынки».

Чат с финансовым советником. Получить консультацию по инвестициям, составу портфеля, анализу рисков и доходности вложений можно прямо в переписке с экспертом.

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Цифровизация

Виртуальный помощник «Финс». Теперь инвесторы могут получать поддержку от инвестиционного консультанта по вопросам, касающимся инвестиций, рынка ценных бумаг и предложений БКС, а также о налогах, рыночных новостях, актуальных трендах и других данных. Это первый на российском рынке голосовой инвестиционный консультант, применяющий большие языковые модели (LLM). Он моментально обрабатывает сложные запросы для формирования ответов в режиме реального времени.

Саммаризатор новостей - еще одна полезная опция для инвесторов на основе генеративного ИИ. Это специальный аккаунт @news_summary в социальной сети «Профит», который анализирует и публикует все самые интересные новости об изменениях на финансовом рынке.

Возможность просмотра видео с YouTube в постах и статьях в «Профите» прямо в приложении. Публиковать видео пока могут только пользователи с бейджами (блогеры) и официальные аккаунты.

Чтобы воспользоваться всеми функциями, нужно обновить мобильную платформу «БКС Мир инвестиций» до последней версии.

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