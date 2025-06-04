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Клиентам «БКС Мир инвестиций» стал доступен фьючерс на биткоин

«БКС Мир инвестиций» предоставил доступ к новому инструменту – фьючерсному контракту на акции инвестиционного фонда iShares Bitcoin Trust ETF, динамика которых привязана к стоимости биткоина. Об этом CNews сообщили представители «БКС Мир инвестиций».

Совершать сделки с фьючерсом на биткоин могут только квалифицированные инвесторы.

Параметры инструмента: торговый код — IBIT; короткий код — IB; лот контракта — одна акция инвестиционного фонда; котировка — в долларах США за один лот; расчеты проводятся в российских рублях.

Для сделок будет доступна квартальная серия с исполнением в сентябре 2025 г. Подробная информация в спецификации.

Купить новый фьючерс можно через мобильное приложение «БКС Мир инвестиций» (18+) или в одноименном веб-кабинете.

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