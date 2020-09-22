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«БКС Мир инвестиций» упрощает процесс открытия брокерского счета с помощью «Мобильного ID»

ПО Софт
, Текст: Эльяс Касми

«БКС Мир инвестиций» запустил функцию автоматического заполнения паспортных данных клиентов при открытии брокерского счета через одноименное приложение. Функционал реализован на основе технологии «Мобильный ID». Первыми новой опцией смогут воспользоваться абоненты компании «Мегафон».

«Мы давно избавили клиентов от необходимости вводить паспортные данные вручную - при открытии счета в нашем приложении можно просто приложить фото двух страниц паспорта, система распознает их, а инвестору останется лишь проверить и подтвердить корректность. Однако новая функция “Мобильный ID” позволяет еще больше упростить этот процесс и ускорить его до считанных секунд», – отметил руководитель департамента развития и автоматизации ключевых процессов «БКС Мир инвестиций» Алексей Чумаков.

Теперь, чтобы открыть счет через приложение «БКС Мир инвестиций», достаточно ввести номер своего телефона, после этого клиент будет моментально переадресован на страницу «Мегафона», где с помощью sim-push-уведомления подтвердит передачу паспортных данных в БКС. Команда для уведомления отправляется в зашифрованном формате, расшифровать который можно только индивидуальным ключом sim‑карты. Также у пользователя будет запрошен четырехзначный PIN‑код, цель которого - обеспечить защиту данных даже при утере телефона. Данные пользователя хранятся под надежной защитой в профиле «Мобильного ID». Одновременно с паспортными данными подтянется ФИО клиента, электронная почта и номер телефона. Это не только cэкономит время, но и поможет избежать ошибок при внесении информации.

«Функционал автозаполнения “Мобильного ID” ускоряет процесс авторизации и идентификации, экономя время клиента, и позволяет быть уверенным в корректности вводимых данных – они уже проверены оператором связи. “Мобильный ID” принимает запросы только от зарегистрированных на специальной платформе оператора сайтов и приложений, что исключает мошеннические операции», – сказала Евгения Шулипина, директор по мобильной идентификации «Мегалабс» (дочерняя компания «Мегафона»).

В скором времени открытие брокерского счета в «БКС Мир инвестиций» с помощью «Мобильного ID» будет доступно абонентам всех ключевых сотовых операторов России.



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