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«БКС мир инвестиций» запустил сервис по оформлению налогового вычета по ИИС в один клик

«БКС мир инвестиций» запустил упрощенный порядок получения инвестиционного вычета по ИИС. Клиенты БКС могут подать заявку прямо в веб-кабинете и мобильном приложении всего в один клик. Об этом CNews сообщили представители БКС.

Теперь не нужно самостоятельно собирать документы, заполнять декларацию и подавать ее в налоговую инспекцию. Всю информацию для получения инвестиционного вычета Федеральная налоговая служба получит напрямую от БКС, как от налогового агента. Благодаря этому срок предоставления вычета сокращается с четырех месяцев до полутора.

Вычет по упрощенной процедуре можно будет получить за 2021 и 2022 гг.

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) – это брокерский счет особого вида, который дает возможность больше заработать на инвестициях. Владелец счета имеет право на получение налоговой льготы от государства и вернуть 13% от суммы пополнения ИИС, но не более 52 тыс. руб. в год, либо освободить от подоходного налога всю прибыль, полученную на ИИС.

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