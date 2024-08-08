Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

В приложении «БКС Мир инвестиций» стали доступны новые возможности

В мобильном приложении БКС появились новые возможности для инвесторов и расширился функционал.. Теперь пользователи могут добавлять на рабочий стол смартфона виджет «Ваш портфель». Его параметры легко настроить под себя и увидеть отображение результата портфеля за день или за все время. Еще одна опция – значок «горячая новость». Он информирует о хотньюс по ценной бумаге в активе. Инвестор в один клик может узнать подробности. Об этом CNews сообщили представители БКС.

Также приложение дополнилось возможностью создания своих подборок ценных бумаг в скринерах, сохранения, редактирования или их удаления. Скринер помогает быстро отобрать подходящие акции и провести их первичный анализ. Сервис содержит набор определенных фильтров, которые помогают в поиске ценных бумаг по нужным критериям. Кроме того, стал доступен выбор уже готовых фильтров от БКС: «Голубые фишки», «Высокие дивиденды», «Недооцененные компании».

Теперь инвесторы могут использовать три индикатора теханализа: МА, EMA и BOLL. Для этого в карточке ценной бумаги нужно выбрать полноэкранный режим. Также стало удобнее отслеживать маржинальные позиции: индикатор устойчивости доступен для тех, кто совершает сделки с неполным покрытием. Он показывает, насколько счет трейдера близок к маржин-коллу и принудительному закрытию позиции. Анализ при этом ведется по каждому счету.

Появились фильтры облигаций с интересной доходностью. Они разработаны, чтобы помочь инвесторам самостоятельно найти наиболее привлекательные бумаги. В частности, был добавлен поиск по надежности, типу купонных выплат и ликвидности, а также «доходность к погашению». Предусмотрены пресеты «выше инфляции», «выше средней ставки по депозитам» и пр. Опция особенно интересна для пользователей, которые ищут надежные инструменты для инвестирования. Кроме того, на карточке «Облигации», в блоке над графиком, теперь появляются три состояния — «Дефолт», «Скоро погашение» и «Оферта», которые отображаются при наступлении определенных событий.

Каким образом Ideco NGFW помогает защититься от угроз на DNS уровне?
Маркет

Вывод денежных средств со счета стал еще быстрее. Распоряжаться деньгами можно сразу после продажи ценных бумаг, а не на следующий день. БКС не взимает комиссию за вывод средств с брокерского счета в режиме Т0. Для вывода доступны деньги, вырученные за продажу любых ценных бумаг, которые торгуются на Мосбирже в рублях с расчетом на следующий день. Максимальная сумма за один транш — до 10 млн руб.

Чтобы воспользоваться всеми функциями, нужно обновить мобильную платформу «БКС Мир инвестиций» до последней версии.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как переехать в отечественный виртуальный офис без форс-мажоров

В России выросла длительность и мощность DDoS-атак

Техподдержка «Базальт СПО» — гарантия надежной работы вашей ИТ-инфраструктуры

«Яндекс» запустил дешевое такси

СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise

Google официально признана монополистом. Поисковому гиганту грозит расчленение

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Повербанки с беспроводной зарядкой емкостью 10 000 мАч: хиты продаж

Как избежать туннельного синдрома: самые эргономичные клавиатуры в 2024 году

Обзор ноутбука HUAWEI MateBook 14 2024: компактный универсал с OLED-экраном

Показать еще

Наука

Открыта неправильная галактика с ненасытной черной дырой

Ликбез RnD.CNews: поглощение, взрыв или безмятежность — как будет жить Земля, когда Солнце умрет

Открыта сверхпушистая экзопланета, похожая на сладкую вату, но как она могла образоваться?
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024