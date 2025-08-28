«БКС Мир инвестиций» обновил веб-терминал: мгновенные заявки и глубокий анализ рынка

В настройках веб-терминала «БКС Мир инвестиций» стали доступны новые виджеты, которые расширяют возможности для активных трейдеров. Эти инструменты позволяют повысить эффективность анализа рынка и ускорить исполнение сделок. Об этом CNews сообщили представители «БКС Мир инвестиций».

Новые возможности

Обезличенные сделки – виджет, позволяющий отслеживать в реальном времени все сделки выбранного инструмента. Его настройки включают фильтры по объему и сумме, а также глубину истории сделок. Он позволяет трейдерам наблюдать за действиями крупных игроков и использовать эту информацию в своих стратегиях.

Быстрые заявки в стакане – один клик для создания рыночных и лимитных заявок прямо из «стакана». Достаточно один раз указать объем актива для покупки или продажи, а далее только выбрать «Купить» или «Продать».

Быстрые заявки на графике – аналогичная функция, но прямо на интерактивном графике. Позволяет заранее задать объем (количество лотов), в нужный момент будет достаточно выбрать направление «Купить» или «Продать» для выставления заявки, экономя время на переключения между окнами.

Оборот сделок, совершаемых через веб-терминал, за I полугодие 2025 г. вырос на 17%, количество сделок за тот же период увеличилось на 12%.