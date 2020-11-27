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«Аэродиск» представила новую версию гиперконвергентной системы vAIR и гипервизора «АИСТ»

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«Аэродиск» представила новую версию гиперконвергентной системы Aerodisk vAIR v2. Производительность системы увеличилась в два раза; кроме того, новая версия отличается повышенной надежностью и гибкостью. В состав обновленной гиперконвергентной системы входит гипервизор Aerodisk «АИСТ», который теперь стал доступен заказчикам в виде отдельного продукта.

Гиперконвергентная система Aerodisk vAIR применяется для создания корпоративной ИТ-инфраструктуры «под ключ», VDI-инфраструктуры, работы с распределёнными вычислениями и большими данными, а также построения инфраструктуры облачных провайдеров.

Новая версия Aerodisk vAIR v2 может поставляться не только в составе комплексного решения совместно с оборудованием «Аэродиска», как это было в предыдущей версии, но и в виде программного обеспечения, устанавливаемого на стандартное серверное оборудование заказчика. В состав гиперконвергентной системы входят распределенная система хранения данных на базе файловой системы ARDFS, система виртуализации, а именно встроенный гипервизор Aerodisk «АИСТ», а также сетевой компонент.

Были значительно снижены требования, предъявляемые к оборудованию для установки Aerodisk vAIR. Ранее самая простая конфигурация была представлена четырьмя вычислительными узлами. В новой версии минимальные системные требования сократились до трёх узлов. Кроме того, в новой версии системы кластер можно последовательно увеличивать на один вычислительный узел – ранее наименьший «шаг» мог состоять только из двух узлов. В целом кластер может быть расширен до 1024 вычислительных узлов.

Одним из ключевых обновлений системы стала возможность использовать гипервизор Aerodisk «АИСТ» в качестве самостоятельного решения. К функциональным возможностям системы относятся аппаратная виртуализация, высокая доступность на уровне «пяти девяток» (99,999%), балансировка нагрузки, резервное копирование и встроенный централизованный мониторинг. Гипервизор «АИСТ» имеет распределённую систему управления и базу данных, что повышает доступность кластера виртуализации, упрощает обслуживание и аварийное восстановление. Это отличает его от большинства в том числе и зарубежных конкурентных решений. В результате Aerodisk «АИСТ» помогает организациям любых масштабов удобно и эффективно работать с их виртуальными машинами.

«Сейчас в России и во всём мире большую популярность приобретают решения, способные упрощать и унифицировать ИТ-инфраструктуру. Для этого идеально подходят гиперковергентные системы – по сути это ЦОД, который умещается в одной “коробке”, – отмечает Вячеслав Володкович, генеральный директор компании “Аэродиск”. – Aerodisk vAIR отличается не только своей гибкостью и высоким уровнем производительности. Это полностью отечественная разработка, которую без риска могут использовать российские организации в том числе в системах критической информационной инфраструктуры (КИИ). А решение Aerodisk "АИСТ" вообще стало первым полнофункциональным российским гипервизором на рынке с круглосуточной технической поддержкой на всей территории нашей страны».

Для систем vAIR и АИСТ, как и других продуктов «Аэродиска», предусмотрена круглосуточная техническая поддержка, включающая обучение специалистов заказчика во всех регионах России и стран СНГ.

«Техническая поддержка – это половина продукта. Поэтому для всех наших решений мы предусмотрели полный цикл технической поддержки A-класса для наших заказчиков: обучение, помощь во внедрении, помощь в эксплуатации и обновлении, решение проблем со смежными системами и так далее. Без такого подхода к поддержке со стороны производителя, на наш взгляд, ни один серьезный продукт существовать не может», – добавляет Вячеслав Володкович.

В будущем «Аэродиск» также планирует расширять список оборудования, совместимого с Aerodisk vAIR и Aerodisk «АИСТ», а также продолжать процесс их интеграции с системами безопасности, системами резервного копирования, VDI-системами и другими смежными решениями.

Кроме того, в первом квартале 2021 года ожидается обновление. Оно будет включать поддержку контейнерной виртуализации, которая будет использоваться для вычислительных узлов на базе российских процессоров Эльбрус 8С и 8СВ.

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