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Merlion представляет самый полный стек решений от российских производителей: доступно новое решение от разработчика «Иридиум»

На демонстрационном полигоне заработал новый демостенд – российская почтовая система с криптозащитой. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

DeepMail – почтовая система от компании «Иридиум», предназначенная для обмена электронными сообщениями, совместного планирования рабочего времени и работы с адресными книгами на компьютере или смартфоне. «Иридиум» – российский разработчик, интегратор и дистрибьютор масштабируемого, полностью защищенного аппаратно-программного комплекса виртуальной среды для развертывания рабочих мест и отечественной кроссплатформенной почтовой системы.

В состав программного продукта входят кластер серверов DeepMail, обеспечивающий функционал системы, а также кроссплатформенное приложение DeepMail для работы с электронной почтой, календарями, контактными книгами, поиска информации и управления задачами в веб-браузерах и на операционных системах Windows, Linux, macOS, Android и iOS.

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Демостенд DeepMail развернут в виртуальной среде «Горизонт-ВС» технического центра Merlion в минимальном исполнении, представляет из себя виртуальный сервер с ОС Astra Linux SE 1.7.5 «Орёл». Для этого сервера выделено 4 ядра ЦПУ, 8 Гб ОЗУ и дисковое пространство объемом 40 Гб. Также используется рабочая станция с MS Windows для демонстрации Web-интерфейса и настольного приложения DeepMail.

В рамках демонстрации рассматривается базовый функционал приложения: административные задачи лицензирования сервера и клиентов; административные задачи создания пользователя, группы и общего ресурса; организация личной адресной книги на сервере; отправка почтовых сообщений пользователю и группе, ответ на них; создание задачи и календарного события с приглашением; обработка приглашения на событие; создание профиля пользователя в настольном приложении; синхронизация адресной книги и календаря между настольным приложением и сервером.

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