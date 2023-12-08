«Бизнес система телеком» и Orion soft подтвердили совместимость серверов «Звезда» и ПО zVirt .

Компания «Бизнес система телеком» (БСТ) и вендор ПО для виртуализации Orion soft объявили о совместимости системы защищенной виртуализации zVirt (флагманского решения Orion soft) с производимыми БСТ серверами «Звезда» серии «Иридиум» на базе процессоров Intel Xeon Scalable третьего поколения. Об этом CNews сообщили представители БСТ.

В рамках тестирования со стороны вендора были предоставлены методологические и человеческие ресурсы, со стороны БСТ – удаленный доступ к серверам для развертывания платформы и тестирования. В результате проведенных испытаний подтверждена работоспособность программно-аппаратного решения в области виртуализации и резервного копирования на базе продуктов, включенных в реестры радиоэлектронной продукции Минпромторга и российского программного обеспечения Минцифры.

«Российские серверы «Звезда» практичны и универсальны, об этом говорит подтвержденная совместимость с программными продуктами Astra Linux, HOSTVM, «Ред софт», Alt Linux, «Горизонт-ВС» и другими популярными российскими решениями. Теперь в наш актив добавлена платформа виртуализации zVirt от Orion soft. Мы гарантируем совместимость аппаратной части и ПО, а также готовы обеспечить качественную сервисную поддержку комплексного решения, все компоненты которого включены в реестры Минцифры и Минпромторга. Использование zVirt с серверами «Звезда» поможет государственным и коммерческим заказчикам не только модернизировать ИТ-инфраструктуру и реализовывать сложные проекты, но и решить задачи импортозамещения», – сказал генеральный директор «Бизнес система телеком» Алексей Карапузов.

«Отношение бизнеса к отечественным решениям постепенно меняется – все больше компаний смотрят в сторону российских инфраструктурных продуктов и готовы вкладываться в их тестирование и внедрение. Совместная работа Orion soft и «Бизнес система телеком» над серверным оборудованием помогает в поиске новых решений для растущих запросов рынка в сфере импортонезависимой радиоэлектронной продукции», – отметил директор по технологическим альянсам Orion soft Михаил Орловский.

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ООО «Бизнес система телеком» (БСТ) – российский разработчик и производитель вычислительного оборудования и программного обеспечения под торговым знаком «Звезда». Компания обладает собственным производством полного цикла, что позволяет выполнять разработку электронных устройств от идеи до промышленного образца в максимально короткие сроки.

Orion soft – российская ИТ-компания, разработчик реестровых инфраструктурных ИТ-решений. В экосистему продуктов Orion soft входят безопасная среда виртуализации zVirt, платформа контейнеризации Nova Container Platform, CMP-платформа Cloudlink, СУБД на базе PostgreSQL Proxima DB, а также платформа терминального доступа Termit. Все продукты экосистемы Orion soft совместимы между собой