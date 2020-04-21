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Softline и ICL Services договорились о сотрудничестве на международных рынках

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Softline и ICL Services подписали соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве на глобальном рынке высоких технологий. Обладая уникальной отраслевой экспертизой, партнеры готовы объединить усилия для активного продвижения собственных ИТ-решений и сервисов, реализации масштабных международных проектов, расширения границ географической экспансии, повышения конкурентоспособности.

Сотрудничество с ICL Services, входящей в группу компаний ICL, позволит Softline значительно усилить сервисное направление бизнеса. ICL Services обладает сплоченной командой профессионалов и многолетним международным опытом реализации масштабных аутсорсинговых проектов, которым всегда делится со своими партнерами. Компания готова дополнить портфель ИТ-сервисов Softline услугами собственного международного подразделения, такими как end user services.

В свою очередь, партнерство с компанией Softline, глобальным провайдером ИТ-решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, поможет ICL Services и всей группе компаний достичь стратегических целей на международных рынках, в том числе и в развивающихся странах.

Не являясь конкурентами на глобальном рынке высоких технологий, Softline и ICL Services в то же самое время прорабатывают механизмы эффективного взаимодействия в России. В последние годы отечественный рынок ИТ-сервисов претерпел существенные изменения. И занять лидирующие позиции на нем могут лишь сильные игроки с международным опытом.

«Соглашение о сотрудничестве с Softline позволит нам благоприятно развиваться на международных рынках, реализуя совместные проекты. Для нас важно расширение географического присутствия, выход на новые рынки и в новые регионы, туда, где мы еще не работали. Уверен, что синергия нашего опыта позволит быть сотрудничеству успешным», − отметил директор компании ICL Services Сергей Соловьев.

«Мы с большим воодушевлением относимся к такому знаменательному для нас событию, как подписание глобального соглашения с компанией ICL Services. Наш партнер обладает многолетним опытом предоставления сервисных услуг российским и зарубежным заказчикам. В свою очередь, Softline продолжает последовательно расширять границы географической экспансии, активно развивая бизнес в странах дальнего зарубежья. Я уверен, что высокая отраслевая экспертиза ICL Services поможет нам реализовать наши стратегические цели и еще больше укрепить позиции на международном рынке высоких технологий», − сказал глобальный CEO компании Softline Сергей Черноволенко.

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