ICL Services и Timeweb Cloud заключили соглашение о партнерстве

ИТ-сервисная компания ICL Services и международный облачный провайдер Timeweb Cloud подписали соглашение о сотрудничестве. Компании будут реализовывать совместные проекты по миграции ИТ-инфраструктуры на отечественные облачные платформы. Об этом CNews сообщили представители ICL Services.

Продукты Timeweb Cloud помогут бизнесу оптимизировать ИТ-затраты, расширить текущий ИТ-ландшафт, выполнить миграцию с зарубежных облачных провайдеров на российские для снижения рисков и соответствия требованиям регуляторов и законодательству РФ, повысить надежность инфраструктуры и обеспечить ее отказоустойчивость во время сбоев.

«Сегодня мы наблюдаем все больше запросов на перенос On-Premise инфраструктуры в облака. Поэтому партнерство с российским облачным провайдером — стратегический шаг в развитии нашего портфеля услуг в области облачных решений, — сказала системный архитектор ICL Services Наталия Ефимцева. — Использование решений Timeweb Cloud повысит удобство работы с бизнесом любого масштаба и отрасли — позволит предоставлять качественные облачные продукты на гибких и доступных условиях с учетом бюджета на цифровые проекты».

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Timeweb Cloud — международная облачная платформа для разработчиков и бизнеса любого уровня, позволяющая создавать, масштабировать и управлять ИТ-инфраструктурой по всему миру. Компания включена в реестр отечественного ПО, входит в топ-5 крупнейших облачных провайдеров России и является резидентом инновационного фонда «Сколково».

ICL Services — российский системный интегратор с продуктово-сервисным портфелем, работающий на российском и международном рынках с 2006 г. Компания состоит в реестре аккредитованных ИТ-компаний Минцифры России. Компания предлагает широкий спектр продуктов и услуг: от аудита, бизнес-консалтинга и проектирования до полной интеграции с информационными системами заказчиков, поставки оборудования, выполнения проектов внедрения и дальнейшего сопровождения в режиме 24/7.