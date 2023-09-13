Дальневосточный государственный аграрный университет открывает первый на Дальнем Востоке авторизованный учебный центр ГК «Астра» на базе аграрного вуза

Группа компаний «Астра» и Дальневосточный государственный аграрный университет заявили о стратегическом партнерстве на Восточном экономическом форуме-2023, подписав соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

Первый в Амурской области авторизованный учебный центр ГК «Астра» на базе аграрного вуза откроется в Дальневосточном государственном аграрном университете. Это станет большим шагом в направлении подготовки кадров для ИТ-импортозамещения компаний агропромышленного сектора и развития цифровой экономики Амурской области.

Кроме того, партнеры планируют работать над созданием совместных программ обучения, реализацией образовательных, методических и исследовательских проектов в части ИТ-импортозамещения. Они будут обмениваться опытом по их применению и внедрению в практическую деятельность в агрокомпаниях, агрокомплексах и агропарках. В рамках соглашения предполагается вовлечение новых участников в партнерство и включение в кооперационные цепочки для совместной разработки российских программно-аппаратных комплексов.

Данное сотрудничество даст возможность как готовить новые профессиональные кадры для ИТ-сектора, так и привлекать к разработке отечественных решений опытных ИТ-специалистов региона, ушедших из зарубежных компаний.

На данный момент в Амурской области уже работает авторизованный учебный центр ГК «Астра» на базе АНО ДПО «АЦОПП» («Амурский центр опережающей профессиональной подготовки»).

Дальневосточный государственный аграрный университет также начал процесс перехода на отечественные ИТ-решения. Помимо ОС Astra Linus, в вузе уже внедряется программный комплекс «Средства виртуализации «Брест», инфраструктура виртуальных рабочих мест Termidesk и система централизованного управления службой каталогов и автоматизации задач администратора ALD Pro. Работа в этом направлении партнерами будет продолжена.

Павел Тихончук, ректор Дальневосточного государственного аграрного университета: «В сельском хозяйстве компании активно заняты переводом ИТ-инфраструктуры аграрного сектора на программное обеспечение отечественных правообладателей. Развертывание на базе Дальневосточного государственного аграрного университета первого на Дальнем Востоке авторизованного учебного центра ГК «Астра» позволит не только осуществить переход на импортонезависимые технологии, но и приступить к созданию системы подготовки специалистов сельскохозяйственных предприятий с целью формирования у них компетенций в области цифровой экономики по работе с цифровыми продуктами и цифровыми технологиями для обеспечения технологического прорыва в АПК и достижение роста производительности».

Максим Шилов, Optimacros: Наше решение находится на стыке планирования, аналитики и решения оптимизационных задач. Она объединяет функционал BI, EPM и IBP-систем Маркет

Андрей Солдатов, директор департамента регионального развития ГК «Астра»: «Цифровой суверенитет аграрного сектора на данный момент является одним из критически важных направлений развития страны. И мало просто перевести предприятия на отечественные решения, необходимо, чтобы с российской экосистемой ИТ-продуктов легко и эффективно умели работать сотрудники аграрно-промышленного комплекса. Наше партнерство с ДальГАУ как раз позволяет на базе высшей школы осуществлять такую подготовку кадров в Амурской области, тем самым усиливая профессионализм ИТ-специалистов, а также качественно меняя уровень импортозамещения региона».

***

ГК «Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс» и ISPsystem. Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный государственный аграрный университет» - аграрный вуз на Дальнем Востоке, участник социально-экономического развития региона. В 2022 г. университет стал победителем конкурсного отбора программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030. Дальний Восток». Университет вошел в специальный трек государственной программы «Приоритет 2030» национального проекта «Наука и университеты», представив программу развития, построенную на стратегическом проекте «Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур». Проект предполагает создание научно-производственной системы развития отечественной селекции и семеноводства для обеспечения продовольственной безопасности региона и России. Реализация проекта совместно с участниками консорциума даст уникальные возможности для создания современной системы подготовки кадров для АПК и трансфера новых сортов и технологий на предприятия реального сектора экономки ДФО.