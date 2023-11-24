«Группа Астра» и МКУ «Электронный Краснодар»: новые грани сотрудничества

«Группа Астра» и МКУ «Электронный Краснодар» продолжают сотрудничество и перевод на импортонезависимые решения региональных органов власти. Партнеры подписали протокол о намерениях. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Муниципальное казенное учреждение муниципального образования города Краснодара «Электронный Краснодар» обеспечивает администрацию и городскую Думу Краснодара в части импортозамещения. Учреждение поддерживает работу телекоммуникационной инфраструктуры и ее сервисов (более 4000 доменных пользователей). В ходе поэтапной реализации плана перевода госструктур на отечественные ИТ-решения большая часть компьютеров этих организаций уже была ранее переведена на ОС Astra Linux. Результаты перехода подтвердили, что новая операционная система позволяет сотрудникам эффективно выполнять все задачи. И заказчик принял решение расширить сотрудничество с отечественным вендором. Импортонезависимую операционную систему со встроенными средствами защиты установят на рабочие места во всех отраслевых, функциональных и территориальных органах администрации города Краснодар, а также в муниципальных учреждениях.

«Смена операционной системы на рабочих станциях пользователей – это первый этап перехода администрации на отечественное программное обеспечение. Сегодня мы идем дальше и выбираем решения по централизованному управлению сетевыми ресурсами, списками пользователей и их правами, политиками безопасности и правилами работы в сети. Не останется без внимания замена почтового сервера, миграция почтовых клиентов, перенос электронных писем. Все мероприятия планируется провести в бесшовном сценарии, не останавливая работу пользователей. Администрацией проведены предварительные консультации с экспертами «Группы Астра» и достигнуты договоренности о возможности реализации пилотного проекта по внедрению продуктов из портфеля компании», — отметил начальник управления информационно-коммуникационных технологий и связи администрации муниципального образования города Краснодара Валерий Лысенко.

«Президент России Владимир Путин поручил отечественным госкомпаниям с начала 2025 г. перейти на российские операционные системы и офисные пакеты. Минцифры России в приказе дала рекомендации по такому переводу органов исполнительной власти субъектов и органов местного самоуправления муниципальных образований. Глава Краснодара утвердил план мероприятий перехода на отечественное программное обеспечение до конца 2024 г. Данный переход на российский софт – один из наиболее значимых в национальном проекте «Цифровая экономика». Он позволит защитить муниципальные информационные системы от кибератак и технических сбоев, минимизировать риск утечки данных. Наше сотрудничество с отечественным разработчиком, «Группой Астра», позволяет качественно и в срок провести необходимые работы», — сказал директор муниципального казенного учреждения муниципального образования города Краснодара «Электронный Краснодар» Владимир Подольский.

«Полный перевод администрации муниципального образования города Краснодара на операционную систему Astra Linux – это настоящий вызов, масштабная, но при этом интересная задача, которая позволит целому региону перейти на импортонезависимый софт и дополнительно обезопасить данные. У «Группы Астра» большой опыт реализации проектов по внедрению и переводу ИТ-инфраструктур на российские решения. Разработанная и апробированная нами методология дает возможность обеспечить стабильность бизнес-процессов во время перехода. Поэтому мы уверены, что все пройдет успешно и комфортно для пользователей. Даже несмотря на то, что в разных муниципальных учреждениях по городу Краснодару стоит совершенно разное оборудование», — отметил директор департамента регионального развития Андрей Солдатов.

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«Группа Астра» предоставляет экосистему решений, которая позволяет покрыть все основные запросы партнеров по системному и прикладному ПО. Поэтому в будущем планируется расширять сотрудничество с администрацией города Краснодара и использовать в ее ИТ-инфраструктуре и другие продукты российского разработчика.

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ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс», «Ресолют», ISPsystem и «Номари сиайэс». В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.