СВФУ и «Группа Астра» объявили о сотрудничестве в сфере ИТ

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова (СВФУ) и российская технологическая компания «Группа Астра» начинают сотрудничество в области развития отечественных информационных технологий. Стороны обязуются разрабатывать и реализовывать совместные проекты, направленные на обеспечение перехода Республики Саха (Якутия) на отечественные программные продукты. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

В регионе планируется создать авторизованный учебный центр на базе Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова для дополнительного профессионального обучения специалистов Республики Саха (Якутия) работе со стеком решений российского разработчика. Будущие преподаватели центра уже прошли обучение и готовятся получить статус сертифицированных преподавателей.

Общая цель партнеров — развитие цифровой экономики в Республике Саха (Якутия). Для ее достижения они намерены разрабатывать совместные программы дополнительного профессионального образования, реализовывать учебные, методические и исследовательские проекты, обмениваться опытом по вопросам их применения и внедрения в практическую деятельность. Партнеры планируют привлекать студентов и преподавателей к разработке отечественного ПО.

Кроме того, СВФУ уже тестирует решения вендора и собирается переходить на импортонезависимые продукты «Группы Астра»: ОС Astra Linux, СУБД Tantor, программный комплекс ALD Pro и др., – все, что нужно для построения защищенной ИТ-инфраструктуры.

«Стратегия цифровой трансформации СВФУ акцентирована на отечественных информационных технологиях. Уверен, что создание авторизованного учебного центра на базе СВФУ позволит эффективно внедрить программное обеспечение во всех отраслях экономики Республики Саха (Якутия). Это также откроет для наших студентов возможности получения практического опыта работы с передовыми российскими технологиями. Сотрудничество с российской технологической компанией «Группой Астра» – это не только возможность для наших студентов, но и важный шаг для развития отечественной ИТ-индустрии в целом. Вступая в стратегическое партнерство с «Группой Астра», СВФУ делает ставку на переход к использованию цифровых продуктов, созданных в России. Это важное решение отражает стремление СВФУ к технологической независимости и обеспечивает вузу доступ к передовым решениям в сфере информационных технологий, одновременно создавая современную и безопасную цифровую среду для обучения и научной работы. Уверен, вместе мы будем эффективно решать задачи по подготовке высококвалифицированных кадров для обеспечения технологического суверенитета России», – отметил Анатолий Николаев, ректор СВФУ.

«Северо-Восточный федеральный университет – первый вуз Республики Саха (Якутия), с которым мы заключили соглашение и начинаем серьезное и всестороннее сотрудничество. Для нас важно, чтобы регион не просто переходил на отечественные технологии, но и также в нем были специалисты высокого класса, способные профессионально работать с нашими решениями. Данное партнерство нацелено на максимально эффективное решение этой задачи. Если говорить о ДФО в целом, то СВФУ станет пятым вузом, с которым мы плотно сотрудничаем в этом округе», — сказал директор департамента регионального развития «Группы Астра» Андрей Солдатов.