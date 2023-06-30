Госструктуры Тувы переходят на российскую операционную систему Astra Linux

ГК «Астра» сообщает о подписании соглашения о сотрудничестве с Правительства республики Тува в сфере импортозамещения, развития информационных технологий и подготовки высокопрофессиональных кадров в информационно-коммуникационных технологиях региона. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

Подписание документа состоялось в рамках совещания по импортозамещению ПО, а именно - по внедрению в ведомствах и учреждениях Тувы российского программного обеспечения «Астра». На встрече присутствовали специалисты различных ведомств и учреждений республики, для которых были презентованы инструменты и методологии перехода на отечественную платформу, позволяющие сохранить работоспособность информационных систем, в том числе при отсутствии прямых аналогов зарубежного ПО.

«Вопрос информационной безопасности в последнее время во всей стране стоит очень остро. Это касается и органов государственной власти, и бизнеса. Поскольку недружественные страны, откуда родом все оперативные системы, на которых мы работаем, много предпринимают таких мер. Отзывают лицензии или просто отключают системы. Поэтому мы понимаем, что необходимо повышать кибербезопасность на всех уровнях», - отметил Александр Брокерт, заместитель председателя правительства республики.

«Наша компания является разработчиком и продвигает целый комплекс программных продуктов. Операционная система является лишь частью этого комплекса, который мы называем экосистемой программных продуктов ГК «Астра». Поэтому могу отметить, что уже сейчас все наши разработки в полной мере готовы обеспечить беспрерывную и надежную работу любого заказчика. У нас сегодня порядка 2,5 млн внедрений по всей стране в организациях различного уровня», - сказал директор регионального развития ГК «Астра» Андрей Солдатов.

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ГК «Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс» и ISPsystem. Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.