Подтверждена работа программных продуктов Smart Engines на планшетах Kvadra_T

Компания Smart Engines подтвердила совместимость своих программных продуктов и отечественных планшетов Kvadra_T по итогам серии тестирований. Ранее компания Yadro, разработчик отечественного аналога iPad, сообщила о намерении занять 10-15% российского рынка планшетных ПК среднего ценового сегмента.

Yadro – российская ИТ-компания, специализирующаяся на разработке и производстве серверов и систем хранения данных, а также микропроцессоров, микроконтроллеров и телеком-оборудования. В мае 2023 г. Yadro представила свой первый планшет Kvadra_T. Устройство работает на собственной операционной системе ОС Kvadra, которая является переработанным билдом открытой версии Android на базе Android Open Source Project.

Совместимость подтверждена для линейки ИИ-продуктов Smart Engines для распознавания документов. Речь идет о трех флагманских решениях: Smart ID Engine автоматически извлекает данные из паспорта гражданина РФ, водительских прав и еще более 2,6 тыс. типов удостоверяющих личность документов 220 юрисдикций мира на более чем 100 языках; Smart Document Engine распознает данные первичных, деловых, уставных, бухгалтерских, налоговых, нотариальных, юридических, страховых и банковских документов, а также типовых анкет и форм строгой отчетности; Smart Code Engine обеспечивает автоматическое сканирование и распознавание QR-кодов и других линейных и матричных штрихкодов, данных любых банковских карт, машиночитаемой зоны паспортно-визовых документов, телефонных номеров.

Ранее специалисты Smart Engines портировали системы распознавания для веб-приложений на устройства с ОС «Аврора». Благодаря технологии удобный ввод данных на смартфонах и планшетах с этой операционной системой можно осуществлять без мобильного приложения. Ожидается, что эта функциональность будет востребована при создании веб-приложений организациями госсектора.

Системы распознавания Smart Engines являются полностью российской разработкой, в них применяется фирменная технология OCR. Все программные продукты работают в инфраструктуре клиента (on-premise). В процессе распознавания данные и изображения не передаются в облачные сервисы или иным посторонним лицам, что обеспечивает безопасность обработки персональных данных для предъявителя документов и бизнеса.

Программные продукты внесены в реестр российских программ. Решения компании в настоящее время используют 10 из 13 системно значимых банков, «большая тройка» сотовых операторов, аэропорт Шереметьево, «ФНС Мой налог» и другие организации.