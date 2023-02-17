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OCS и Kvadra начали сотрудничество

OCS Distribution и Kvadra, российский производитель клиентских устройств, объявили о начале сотрудничества. В рамках нового партнёрства портфель дистрибьютора пополнили моноблоки Kvadra А20 и персональные компьютеры Kvadra D20. Расширение ассортимента компьютерной техники продукцией российского производства, которое включено в Реестр российской промышленной продукции, позволит OCS обеспечить корпоративный сегмент рынка.

Продукция Kvadra выпускается на производстве в Российской Федерации. Устройства совместимы с текущими версиями операционных систем и прикладным ПО российских разработчиков.

Решение о начале поставок продукции Kvadra было принято дистрибьютором в связи с растущим спросом дилерского канала на качественное оборудование из реестра Минпромторга РФ. Данное сотрудничество даст компании OCS возможность поддержать вектор импортозамещения и продолжить сотрудничество с российскими технологическими компаниями.

Команда департамента персональных систем OCS займётся продвижением и поддержкой нового вендора. Продуктовые специалисты дистрибьютора обладают необходимыми компетенциями для предоставления технических консультаций и помощи в подборе нужных конфигураций устройств. В планах дистрибьютора проведение полного спектра маркетинговых активностей совместно с вендором. Ассортимент продукции Kvadra уже доступен на складах OCS.

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