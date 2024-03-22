«МегаФон» протестировал российский планшет Kvadra_T

Специалисты петербургской лаборатории «МегаФона» по исследованию устройств завершили тестирование планшета Kvadra_T на соответствие стандартам связи и корректность работы во всех современных сетях. Планшет, разработанный компанией Yadro, успешно прошел шесть этапов испытаний и две сессии верификации. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Планшет Kvadra_T, произведенный на российском заводе полного цикла «Ядро Фаб Дубна», был протестирован по программе, состоящей из 250 тест-кейсов. К ним относятся звонки, передача данных, отправка SMS, переключение между сетями 2G/3G/4G. В ходе испытаний был протестирован процесс обмена информацией между устройством и сетью, проведена отработка различных пользовательских сценариев, проверка правильности калибровки связки «чипсет-антенна», тесты по скорости передачи данных, настройка индикации оборудования. Планшет Kvadra_T подтвердил надежность и функционирование всех технических компонентов системы, обеспечивающих бесперебойную связь.

Планшет работает под управлением собственной мобильной операционной системы KvadraOS, совместимой с широким спектром программ и устройств. Алгоритмы работы KvadraOS позволяют взаимодействовать с современными сетями связи и отвечать запросам пользователей, которые ожидают высокого качества связи и скорости передачи данных от устройства.

«Лаборатория «МегаФона» исследует работу абонентского оборудования — смартфонов, умных часов, ноутбуков, планшетов, модемов, роутеров в тестовой мобильной сети и Wi-Fi. Мы очень рады, что отечественные производители тестируют у нас свои устройства. Это отличная иллюстрация взаимовыгодного сотрудничества: партнер получает качественное проверенное оборудование и счастливых покупателей, мы — такое же устройство в своей сети и довольных абонентов», — сказал руководитель Санкт-Петербургского Центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования Александр Джакония.

«Технологии Kvadra — это сервисы и устройства, которые бесшовно интегрируются в жизнь человека, упрощая повседневные задачи. При разработке Kvadra_T мы стремились создать устройство, с которым всегда можно оставаться на связи дома, на работе и в путешествиях. Для этого мы интегрировали в планшет модуль связи с поддержкой 4G и сейчас разрабатываем сервис, который поможет быстро и легко находить подключенные устройства Kvadra в случае их утери, — сказал генеральный директор Kvadra Дмитрий Черкасов. — Мы высоко ценим профессионализм экспертов «МегаФона» и благодарны им за возможность протестировать планшет в условиях, максимально приближенных к реальным. Нам удалось подтвердить эффективность устройства во всех сценариях использования. Это также важный этап в развитии нашей мобильной ОС, который демонстрирует наши возможности и зрелость системы».

Центр по исследованию и тестированию оборудования «МегаФона» проводит диагностику оборудования на тестовой мобильной сети с использованием всех имеющихся на сегодня технологий, включая VoLTE, VoWiFi, Wi-Fi и 5G. Лаборатория располагается в помещениях, защищенных от внешнего электромагнитного воздействия, и обладает всеми функциональными узлами: сетью радиодоступа (базовыми станциями), ядром, транспортным сегментом для выхода в интернет. Созданные условия позволяют настроить предоставляемое разработчиками оборудование, а также проверить поддержку абонентским устройством различных сервисов на сети оператора.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.

Kvadra — российский технологический бренд персональных устройств компании Yadro. Все продукты Kvadra выпускаются на российском полного цикла по производству радиоэлектронной продукции «Ядро Фаб Дубна».

Yadro – российская технологическая компания (входит в «ИКС Холдинг»), объединяющая направления разработки и производства вычислительных платформ, систем обработки и хранения данных, телекоммуникационного и сетевого оборудования, персональных и «умных» устройств, микропроцессорных ядер и fabless-разработку микропроцессоров. R&D-центры расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Минске.