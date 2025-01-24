Разделы

Бизнес Кадры
|

ИТ-лаборатория «Ред Софт» открыла двери для студентов СПбГУТ

Компания «Ред Софт», российский разработчик программного обеспечения, запустила ИТ-лабораторию в СПбГУТ. Торжественное открытие приурочено к празднованию Дня студента.

Новое учебное пространство оснащено 20 рабочими местами, современными компьютерами и оборудованием для проведения практических занятий и научных исследований. Обучать студентов будут на российской технике, разработанной компанией «Рикор», и программном обеспечении стека отечественных технологий «Ред Софт». Создание данной лаборатории даёт старт масштабному переходу образовательного процесса на отечественные технологии и возможность студентам получить практический опыт работы в вендорской экосистеме продуктов «Ред Софт».

«Благодарю коллектив СПбГУТ и лично ректора Руслана Валентиновича Киричка за активное участие и поддержку в создании ИТ-лаборатории. Мы убеждены, что совместные усилия помогут готовить высококвалифицированные кадры, способные внести значительный вклад в развитие ИТ-отрасли и продвижение политики импортозамещения. Надеемся на продолжение нашего успешного партнерства и реализацию новых инициатив, направленных на укрепление позиций российских технологий в сфере образования», — отметил заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов.

За работу лаборатории и образовательный процесс будет отвечать преподаватель СПбГУТ Наталья Кривоносова. Предварительно она прошла специальное обучение и подтвердила компетенции по работе с продуктами «Ред Софт». Занятия по изучению российских программных продуктов будет вести сертифицированный специалист, обеспечивая студентов необходимыми знаниями и навыками для освоения отечественного ПО.

«Мы высоко ценим сотрудничество с «Ред Софт». Новая лаборатория станет отличным местом для подготовки будущих специалистов в области информационных технологий. Уверен, что наши выпускники будут востребованы в индустрии благодаря знаниям и опыту, полученным в этой лаборатории. Теперь наши студенты смогут работать с лучшими российскими программными продуктами, начнут глубже понимать принципы разработки отечественного ПО и подготовят себя к успешной карьере в ИТ-сфере», — сказал ректор СПбГУТ Руслан Киричёк.

В ходе открытия была проведена экскурсия по лаборатории, где участники смогли ознакомиться с современным оборудованием и программным обеспечением, которое будет доступно для студентов.

Гибридный ренессанс: как использовать растущий тренд на гибридную инфраструктуру
Облака

«Интеграция образовательных и производственных процессов является ключом к успешному развитию нашей экономики. Открытие лаборатории — это шаг к подготовке квалифицированных кадров для цифровой трансформации региона», — сказал председатель Комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник.

Сегодня в СПбГУТ учится более 11 тыс. студентов по техническим, экономическим, гуманитарным и другим образовательным направлениям. Вуз готовит востребованные кадры для ИТ-отрасли страны по специальностям «Электроника, радиотехника и системы связи», «Информатика и вычислительная техника», «Информационная безопасность».

В ИТ-лаборатории «Ред Софт», открытой на базе СПбГУТ, будут ежегодно готовить свыше 2 тыс. сертифицированных пользователей по программным продуктам экосистемы компании. Среди них: операционная система «Ред ОС», система централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Ред Адм», система управления виртуализацией серверов и рабочих станций «Ред Виртуализация», система управления базами данных «Ред База Данных» и другие.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российским разработчикам промышленного ПО предстоит закрыть более 800 «белых пятен»

Разработчики могут спать спокойно. «Первый ИИ-программист» бесполезен, он справляется только с 15% поставленных задач

4 задачи по построению платформенной экономики в России на 2025 год

Российский изобретатель проиграл в российском суде патентный спор с Apple

Андрей Максимов, «Гринатом»: ИИ позволяет «поговорить» с документом, не изучая его от начала и до конца

Госструктурам остро нужны ИТ-шники: за год им подняли зарплаты на 50%. У тестировщиков зарплаты упали

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще