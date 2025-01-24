ИТ-лаборатория «Ред Софт» открыла двери для студентов СПбГУТ

Компания «Ред Софт», российский разработчик программного обеспечения, запустила ИТ-лабораторию в СПбГУТ. Торжественное открытие приурочено к празднованию Дня студента.

Новое учебное пространство оснащено 20 рабочими местами, современными компьютерами и оборудованием для проведения практических занятий и научных исследований. Обучать студентов будут на российской технике, разработанной компанией «Рикор», и программном обеспечении стека отечественных технологий «Ред Софт». Создание данной лаборатории даёт старт масштабному переходу образовательного процесса на отечественные технологии и возможность студентам получить практический опыт работы в вендорской экосистеме продуктов «Ред Софт».

«Благодарю коллектив СПбГУТ и лично ректора Руслана Валентиновича Киричка за активное участие и поддержку в создании ИТ-лаборатории. Мы убеждены, что совместные усилия помогут готовить высококвалифицированные кадры, способные внести значительный вклад в развитие ИТ-отрасли и продвижение политики импортозамещения. Надеемся на продолжение нашего успешного партнерства и реализацию новых инициатив, направленных на укрепление позиций российских технологий в сфере образования», — отметил заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов.

За работу лаборатории и образовательный процесс будет отвечать преподаватель СПбГУТ Наталья Кривоносова. Предварительно она прошла специальное обучение и подтвердила компетенции по работе с продуктами «Ред Софт». Занятия по изучению российских программных продуктов будет вести сертифицированный специалист, обеспечивая студентов необходимыми знаниями и навыками для освоения отечественного ПО.

«Мы высоко ценим сотрудничество с «Ред Софт». Новая лаборатория станет отличным местом для подготовки будущих специалистов в области информационных технологий. Уверен, что наши выпускники будут востребованы в индустрии благодаря знаниям и опыту, полученным в этой лаборатории. Теперь наши студенты смогут работать с лучшими российскими программными продуктами, начнут глубже понимать принципы разработки отечественного ПО и подготовят себя к успешной карьере в ИТ-сфере», — сказал ректор СПбГУТ Руслан Киричёк.

В ходе открытия была проведена экскурсия по лаборатории, где участники смогли ознакомиться с современным оборудованием и программным обеспечением, которое будет доступно для студентов.

«Интеграция образовательных и производственных процессов является ключом к успешному развитию нашей экономики. Открытие лаборатории — это шаг к подготовке квалифицированных кадров для цифровой трансформации региона», — сказал председатель Комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник.

Сегодня в СПбГУТ учится более 11 тыс. студентов по техническим, экономическим, гуманитарным и другим образовательным направлениям. Вуз готовит востребованные кадры для ИТ-отрасли страны по специальностям «Электроника, радиотехника и системы связи», «Информатика и вычислительная техника», «Информационная безопасность».

В ИТ-лаборатории «Ред Софт», открытой на базе СПбГУТ, будут ежегодно готовить свыше 2 тыс. сертифицированных пользователей по программным продуктам экосистемы компании. Среди них: операционная система «Ред ОС», система централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Ред Адм», система управления виртуализацией серверов и рабочих станций «Ред Виртуализация», система управления базами данных «Ред База Данных» и другие.