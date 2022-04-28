Генеральный каталог Библиотеки Российской академии наук оцифруют на сканерах «Элар»

Одна из крупнейших библиотек мира ведет работы по оцифровке на скоростных сканерах «Элар Скамакс 3000», в частности, с помощью отечественного оборудования создают цифровые копии документов для наполнения электронного «Имидж-каталога». Об этом CNews сообщили представители «Элар».

В 2022 г. в Библиотеку Российской академии наук поставлены два скоростных промышленных сканера «Элар Скамакс 3000», предназначенных для максимально производительного и качественного сканирования несброшюрованных документов. Новое оборудование позволить не только продолжить, но и ускорить работу над различными проектами по оцифровке. Так, «Имидж-каталог» (электронная версия генерального алфавитного каталога) создается в Библиотеке Российской академии наук с 2018 г.

«Генеральный алфавитный каталог отражает отечественные и иностранные издания по всем отраслям знаний, которые хранятся в фондах, – сказал заведующий отделом научной обработки литературы (ОНОЛ) Станислав Реуф. – Это более 17 млн. каталожных карточек, по которым можно установить наличие издания на полках библиотеки, зная его название и фамилию автора. Сотрудники нескольких отделов библиотеки сканируют карточки, теперь и с помощью скоростных сканеров “Элар”, в порядке их расстановки, другими словами, по алфавиту. Оцифрованные массивы публикуются в “Имидж-каталоге” на сайте БАН».

“Имидж-каталог” пополняется новыми записями по мере сканирования каталожных ящиков, предполагается, что масштабная работа по оцифровке займет еще несколько лет.