Безопасность
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз
ИТ-бизнес
Почему бизнес отдает управление лицензиями на аутсорс
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

«Серчинформ»: больше половины ИТ-компаний по вине инсайдеров теряют деньги, еще половина – репутацию

Безопасность Стратегия безопасности Техническая защита Бизнес

«Серчинформ» провел исследование, посвященное характеру, причинам и последствиям внутренних инцидентов в разных отраслях бизнеса, а также оснащенности компаний специальными средствами защиты.

С инцидентами внутренней безопасности в 2019 г. столкнулись 84% ИТ-компаний, 54% компаний сообщили, что фиксировали утечки данных. Инсайдеры нацеливались на сведения о сделках (38%), техническую информацию (27%) и персональные данные (22%). Кроме утечек компании отрасли сообщали о корпоративном мошенничестве: откатах, промышленном шпионаже и работе сотрудников на конкурентов.

54% компаний такие действия сотрудников стоили репутации – это один из самых высоких показателей среди других отраслей, в среднем в России и СНГ с имиджевым ущербом сталкивались только 40% опрошенных. Также с рекордной частотой в ИТ фиксировали финансовые потери: половина компаний – мелкий денежный ущерб, каждая десятая – крупный.

Но при том, что 86% респондентов из ИТ признали проступки сотрудников опаснее внешних атак, системы для предотвращения утечек (DLP-системы) установлены только в 20% компаний (это минимальный процент среди всех рассмотренных отраслей), системы аудита файловой системы (DCAP) – ни в одной.

Несколько реже, чем в других отраслях, в ИТ контролируют каналы коммуникации между сотрудниками, по которым может передаваться конфиденциальная информация. Чаще всего уделяют внимание корпоративной почте (77% против средних 83%), внешним носителям (44% против 55%), средствам удаленного администрирования (41% против 51%).

«Главный капитал ИТ-сферы – люди и интеллектуальная собственность, поэтому вопросы информационной безопасности, сохранности данных здесь стоят остро. Но если от сторонних злоумышленников ИТ-компании защищают периметр очень хорошо, то внутренним угрозам уделяют гораздо меньше внимания. Однако 44% наших респондентов разово или постоянно привлекают аутсорсеров, чтобы усилить свою защиту. Так что ситуация небезнадежная. Тем более, что в сфере стабильно, последовательно растут бюджеты на безопасность – об этом два года подряд сообщает четверть компаний», – сказал Алексей Парфентьев, руководитель отдела аналитики «Серчинформа».

«Серчинформ» проводит исследование уровня информационной безопасности в компаниях России и СНГ ежегодно. Аналитики «Серчинформа» провели анонимный опрос 1052 человек: начальников и сотрудников ИБ-подразделений, экспертов отрасли и руководителей организаций из коммерческой (76%), государственной (22%) и некоммерческой сфер (2%) в ИТ, ритейле, промышленности, транспорте, нефтегазовой и кредитно-финансовой сферах, здравоохранении и других отраслях.



Другие материалы рубрики

58-летняя женщина, не умеющая программировать, взломала тюрьму

Экс-программиста Microsoft сажают в тюрьму на 20 лет за кражу $10 миллионов у компании

Китай: Суверенный интернет нужен России для кибервойны с США

Власти начинают регулировать большие данные. Вести реестр будет Роскомнадзор

На пользователей Android напал «неубиваемый» троян

В новой Конституции ИТ и данные станут делом государства. Как госграница и недра

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

8 приложений для управления компьютером со смартфона

Бытовая техника для маленьких квартир: выбор ZOOM

Компактные 3D-принтеры для дома: хиты продаж

Как выбрать хороший фитнес-браслет: советы ZOOM
Показать еще
Технология месяца

NVMe: что нужно знать о новом интерфейсе?

«Датаемкие» решения требуют быстрых протоколов передачи данных.

Персона месяца

Инвесторам интересен не российский интернет, а российские технологии

Кенес Ракишев

казахстанский миллионер, создатель криптосмартфона

Как избавиться от старой техники и снизить затраты на печать Как автоматизировать офисную рутину: наймите «цифрового» сотрудника