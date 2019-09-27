Canon и «Винк» заключили партнерское соглашение

«Canon Россия» объявила о заключении партнерского соглашения с компанией «Винк», оптовым поставщиком оборудования и материалов для производства наружной и интерьерной рекламы и графики. Это сотрудничество позволит Canon предложить свои решения для широкоформатной печати с рулона на рулон с использованием технологии Canon UVgel более широкому кругу клиентов, которые ищут способы увеличения производительности и расширения возможностей применения широкоформатной печати.

«Мы не просто поставляем клиентам оборудование, а стараемся поддержать и оптимизировать их бизнес- и технологические процессы. Лично протестировав отпечатки Canon Océ Colorado, мы видим большой потенциал этой машины в тех сегментах рынка, где требуется большой объем качественной печати. – сказал генеральный директор компании "Винк" Виктор Бырдин. – Кроме этого, мы считаем отличным решением то, что Colorado не нужен отдельный оператор — принтер стабильно работает с минимальным присмотром и сам переключает закончившийся рулон на новый. Напечатанные УФ-гелем пленки не требуют ламинации, что экономит материал и рабочее время оператора послепечатной обработки. Лампы находятся на отдельной каретке, и отверждение может происходить позже попадания чернил на бумагу. Это дает чернилам время закрепиться в рыхлой структуре даже недорогих бумаг и обоев. Мы видим будущее Colorado в первую очередь в транзитной рекламе и интерьерных применениях, для которых важно качество печати — баннерах, текстиле, напольной графике и холстах. Привлекательный внешний вид печатной системы делает этот широкоформатный принтер идеальным для студий, печатающих при клиенте».

Екатерина Атрошкина, менеджер направления широкоформатной УФ-печати, сказала: «Мы тщательно выбирали партнера для продвижения Océ Colorado, оценивая опыт, подход к продвижению подобного рода устройств, репутацию в области сервиса, консультирования клиентов. Тесное сотрудничество с такими экспертами рынка, как компания "Винк", позволит усилить позиции Canon на рынке производства рекламы. Уже в октябре Océ Colorado 1640 заработает в новом шоуруме компании "Винк" в Санкт-Петербурге, что для нас является подтверждением серьезности намерений поставщика».

Линейка УФ-принтеров Océ Colorado включает в себя две модели – 1640 с повышенной устойчивостью отпечатков к истиранию и 1650 с функциями матовой и глянцевой УФ-печати. Во всем мире установлено уже более 800 принтеров серии, 420 из которых используются в регионе EMEA. На территории России за последний год состоялось три инсталляции. Многие клиенты приобрели по два или больше таких принтеров.