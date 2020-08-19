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Canon UVgel

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


19.08.2020 Широкоформатный принтер Canon Colorado 1640 установлен в производственной компании «Реклама 24» 1
27.09.2019 Canon и «Винк» заключили партнерское соглашение 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Canon UVgel и организации, системы, технологии, персоны:

Canon 1436 4
Canon Россия - Канон Ру 8 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2690 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 461 1
Seiko Epson Corporation 908 1
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 175 1
Винк 9 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6173 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34004 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35470 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2901 1
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1239 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9203 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12970 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23954 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 1003 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3617 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4707 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11415 1
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1100 1
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2388 1
Принтер - скорость печати 590 1
Копир - копировальный аппарат - копировально-множительный аппарат - электрографический станок - ксерокопии 457 1
Принтер УФ - Ультрафиолетовая печать 8 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3269 1
Canon Océ Colorado - принтер для рулонной печати 7 2
Canon BPS - Canon Business Process Services 3 2
Canon PRISMAprepare Go 3 2
Атрошкина Екатерина 3 1
Бырдин Виктор 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 163659 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54241 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19294 1
Япония 13728 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1482 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7264 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3043 1
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 328 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448106, в очереди разбора - 727179.
Создано именных указателей - 195957.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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