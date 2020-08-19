Широкоформатный принтер Canon Colorado 1640 установлен в производственной компании «Реклама 24»

Компания Canon Россия сообщила об установке широкоформатного принтера Colorado 1640 в производственной компании «Реклама 24». Компания приобрела принтер в июле 2020 г., а к концу месяца уже вывела его на полную загрузку.

Стойкость чернил UVgel, используемых Colorado, позволяет не ламинировать материалы после печати.

Canon Colorado 1640 — это 64-дюймовый принтер для рулонной печати c революционной технологией Canon UVgel и функциями автоматизации нового поколения. Принтер обеспечивает высокую скорость печати, качественную цветопередачу, широкие возможности для применения. Он подходит для создания рекламных материалов и графики, максимальная скорость печати Colorado 1640 составляет 159 м2 в час.

Canon Colorado 1640

Высокая скорость печати и быстрая обработка заданий обеспечивают производительность, которая ранее была возможна только при использовании нескольких устройств с непрерывной подачей рулонов или более крупных планшетных устройств печати. Производительная печать на разных носителях, переключение с одного рулона на другой, технология печати Canon UVgel - все это увеличивает производительность и скорость работы. Данная технология значительно снижает потребление чернил, что способствует более низкой себестоимости выполняемых заказов.