Новое в СХД
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

Широкоформатный принтер Canon Colorado 1640 установлен в производственной компании «Реклама 24»

Техника
, Текст: Эльяс Касми

Компания Canon Россия сообщила об установке широкоформатного принтера Colorado 1640 в производственной компании «Реклама 24». Компания приобрела принтер в июле 2020 г., а к концу месяца уже вывела его на полную загрузку.

Стойкость чернил UVgel, используемых Colorado, позволяет не ламинировать материалы после печати.

Canon Colorado 1640 — это 64-дюймовый принтер для рулонной печати c революционной технологией Canon UVgel и функциями автоматизации нового поколения. Принтер обеспечивает высокую скорость печати, качественную цветопередачу, широкие возможности для применения. Он подходит для создания рекламных материалов и графики, максимальная скорость печати Colorado 1640 составляет 159 м2 в час.

canon.jpg

Canon Colorado 1640

Высокая скорость печати и быстрая обработка заданий обеспечивают производительность, которая ранее была возможна только при использовании нескольких устройств с непрерывной подачей рулонов или более крупных планшетных устройств печати. Производительная печать на разных носителях, переключение с одного рулона на другой, технология печати Canon UVgel - все это увеличивает производительность и скорость работы. Данная технология значительно снижает потребление чернил, что способствует более низкой себестоимости выполняемых заказов.

Другие материалы рубрики

Легендарные смартфоны BlackBerry возвращаются в продажу

В России фантастически выросли продажи ПК

В российском Samsung Mobile третий глава за три года. Теперь это выходец из компании - исторического врага Samsung

«Яндекс» выпустил одно огромное приложение вместо множества маленьких

Xiaomi выпускает мощный игровой компьютер за $260

Как Apple крадет дизайн у советских архитекторов. Фото

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Телевизоры 8K: стоит ли покупать сейчас?

Почему мошенники звонят именно вам и как это прекратить?

Лучшие беспроводные проекторы для смартфонов: выбор ZOOM

Умные колонки, которые говорят по-русски: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Миниатюрный оптический зонд сможет сканировать тело через сосуды

На Марс запущен новый марсоход. Что мы о нем знаем?

Жуки-операторы снимают видео со своей перспективы

Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование
Показать еще
Дмитрий Буленков, ГК «Рамакс»: ИТ сыграют ключевую роль в восстановлении и развитии транспортной отрасли Дмитрий Буленков, ГК «Рамакс»: ИТ сыграют ключевую роль в восстановлении и развитии транспортной отрасли ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака