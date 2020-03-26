Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 195957
ИКТ 15083
Организации 11627
Ведомства 1501
Ассоциации 1099
Технологии 3568
Системы 26866
Персоны 85513
География 3087
Статьи 1576
Пресса 1295
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2805
Мероприятия 894

Canon BPS Canon Business Process Services

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


26.03.2020 Топ-менеджер General Electric допустил массовую кражу данных о сотрудниках и бенефициарах компании 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Canon BPS и организации, системы, технологии, персоны:

GE - General Electric - Дженерал электрик 461 3
Canon 1436 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2690 2
HP Inc. 5863 2
Kyocera - Kyoto Ceramic Company 261 2
Xerox - The Haloid Company 1167 2
Sony 6715 2
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 273 2
Brother - Brother Industries - Бразер 214 2
Fujifilm - Fuji Photo Film 349 2
Seiko Epson Corporation 908 2
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 175 2
Nikon 646 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1670 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2901 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34004 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9203 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35470 2
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1239 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4877 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23954 2
Принтер - СНПЧ - Система непрерывной подачи чернил - Continuous ink system 40 2
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3269 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6173 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3617 2
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1110 2
Фотокамеры - Беззеркальный фотоаппарат - Беззеркалка - Mirrorless Camera 253 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4707 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11415 2
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2388 2
Принтер струйный - Inkjet printer 737 2
Копир - копировальный аппарат - копировально-множительный аппарат - электрографический станок - ксерокопии 457 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60535 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8035 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1812 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13580 1
Canon UVgel 4 2
Canon - image.canon 4 2
Canon PRISMAprepare Go 3 2
Мельникова Анастасия 437 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54241 3
Япония 13728 2
Россия - РФ - Российская федерация 163659 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7264 2
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Фертильность, беременность и роды - рождение ребенка, деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 573 1
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 359 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6118 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52751 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6416 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448106, в очереди разбора - 727179.
Создано именных указателей - 195957.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса Dreame X60 Ultra Complete: апгрейд флагмана

Лучшие медиаплееры и ТВ-приставки в 2026 году: хиты продаж

Сравнение типов и видов клавиатур: какую выбрать?

Показать еще

Наука

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина
Показать еще